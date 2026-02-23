Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Погода у Виннице в марте 2026: задержится ли зима и в какие даты ожидать плюс двадцать тепла

Ольга Петухова, редактор сайта 23 февраля 2026, 14:00 2 мин.
погода винница март 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь