Погода у Виннице в марте 2026: задержится ли зима и в какие даты ожидать плюс двадцать тепла

Март 2026 в Виннице обещает быть довольно переменчивым, а весна — влажной и не ранней. Но последняя декада месяца окончательно переломит ситуацию в пользу желанного тепла.

Рассмотрим долгосрочный прогноз погоды по декадам, чтобы понимать, как будут меняться температуры в течение месяца, и в зависимости от этого планировать собственные дела.

Погода в Виннице в марте 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

Месяц начнется холодно, особенно ночью: 1 марта ночные минусы достигают -5 °C, а днем столбик термометра едва поднимается до нуля.

Солнце иногда будет показываться, но уже 3 числа небо покроется облаками, а мороз ночью ослабнет до -1 °C.

Середина декады радует дневными плюсовыми температурами, до +8 °C 4 марта, однако ночи все еще холодные, а на 7 и 8 марта синоптики прогнозируют почти зимние осадки в виде снега и дождя.

Читать по теме Погода во Львове в марте 2026: дожди и тепло солнца будут уже скоро В какие дни будет дождь, а в какие — пригревать солнышко?

Прогноз погоды в Виннице в марте 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Вторая декада месяца в Виннице будет нестабильной: ночи остаются морозными, от -3 °C до -2 °C, а вот дневные температуры держатся в пределах +1-6 °C.

Весенние дожди 11 и 14, 15 и 17, 18, 19, 20 числа смоют последние снежные заносы.

А 16 марта в город придет первое весеннее тепло, днем до +10 °C, хотя ночь все еще прохладная.

Погода в Виннице на март 2026: третья декада, с 21.03 по 31.03

Третья декада месяца уже довольно уверенно открывает двери весне: дневные температуры поднимаются от +9°C до +23 °C к концу месяца, а ночи становятся мягче, +9-16 °C. Хотя дожди в период с 27 по 30 числа еще напоминают о нестабильном характере погоды.

Но общая тенденция последних дней марта в Виннице — это окончательная победа тепла. Погода в конце месяца обещает быть облачной, влажной, но такой, что не дает зиме ни единого шанса на возвращение.

Читай также: погода в Одессе в марте 2026 — теплые солнечные дни уже скоро.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!