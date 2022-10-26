Грошова допомога переселенців продовжується — 6600 грн від американської організації HIAS

Війна Росії проти України залишила багатьох осіб без житла та роботи, в країні з’явилися тисячі переселенців. Більшість з них потребують допомоги, тому різні міжнародні організації продовжують підтримувати нашу країну.
Ми розповімо про грошову допомогу для переселенців від американської організації HIAS. Про це повідомили у Благодійному фонді Право на захист.
Грошова допомога виплачується у розмірі 6600 гривень на особу. Її можуть отримати постраждалі від воєнних дій на Київщині: Бучі, Ірпені, Броварах та інших населених пунктах.
Наступного місяця (з листопада — ред.) виплати від організації зможуть отримати жителі Харківщини.
Наступного місяця (з листопада — ред.) виплати від організації зможуть отримати жителі Харківщини.
Отримати допомогу можуть:
Організація HIAS також надає грошову допомогу переселенцям, які переїхали понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5400 гривень на особу протягом останніх 3 місяців.
Отримати грошову підтримку можна за умов:
Варто звернути увагу, що цю грошову допомогу можуть отримати лише ті, хто не отримував виплати від інших міжнародних організацій.
Варто звернути увагу, що цю грошову допомогу можуть отримати лише ті, хто не отримував виплати від інших міжнародних організацій.
Звернутися за допомогою можна у постійному центрі реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 5 у будні з 9:00 до 18:00. Також у Київській області працюють виїзні бригади. Розклад роботи оновлюється у Telegram-каналі.
Щоб зареєструватися на отримання допомоги, треба мати такі документи:
Під час подання заявки повинні особисто бути присутніми всі члени сім’ї з оригіналами документів. Уразі додаткових питань можна звернутись на гарячу лінію за телефоном 0800750104.
Українці можуть отримувати не тільки грошову допомогу. Раніше ми розповідали, як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону.
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