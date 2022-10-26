Грошова допомога переселенців продовжується — 6600 грн від американської організації HIAS

Війна Росії проти України залишила багатьох осіб без житла та роботи, в країні з’явилися тисячі переселенців. Більшість з них потребують допомоги, тому різні міжнародні організації продовжують підтримувати нашу країну.

Ми розповімо про грошову допомогу для переселенців від американської організації HIAS. Про це повідомили у Благодійному фонді Право на захист.

Грошова допомога виплачується у розмірі 6600 гривень на особу. Її можуть отримати постраждалі від воєнних дій на Київщині: Бучі, Ірпені, Броварах та інших населених пунктах.

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Наступного місяця (з листопада — ред.) виплати від організації зможуть отримати жителі Харківщини.

Хто може отримати допомогу від HIAS

Отримати допомогу можуть:

сім’ї переселенців, які переїхали за останні 30 днів;

домогосподарства, які постраждали від раптового обстрілу;

сім’ї, що втратили члена сім’ї.

Організація HIAS також надає грошову допомогу переселенцям, які переїхали понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5400 гривень на особу протягом останніх 3 місяців.

Отримати грошову підтримку можна за умов:

у сім’ї є двоє чи більше дітей;

у сім’ї є особи з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою);

у складі сім’ї є вагітні жінки та жінки з немовлятами до 2 років;

у сім’ї є люди похилого віку (від 55 років).

Варто звернути увагу, що цю грошову допомогу можуть отримати лише ті, хто не отримував виплати від інших міжнародних організацій.

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Звернутися за допомогою можна у постійному центрі реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 5 у будні з 9:00 до 18:00. Також у Київській області працюють виїзні бригади. Розклад роботи оновлюється у Telegram-каналі.

Які документи потрібні

Щоб зареєструватися на отримання допомоги, треба мати такі документи:

паспорт;

податковий номер;

номер IBAN банківського рахунку;

документи, що підтверджують категорії вразливості (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей).

Під час подання заявки повинні особисто бути присутніми всі члени сім’ї з оригіналами документів. Уразі додаткових питань можна звернутись на гарячу лінію за телефоном 0800750104.

Українці можуть отримувати не тільки грошову допомогу. Раніше ми розповідали, як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону.

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