Як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону: адресна та грошова підтримка українцям

Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу від різних організацій. І як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону? Про все це читайте у матеріалі.

Як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону: Help Ukraine Center

Help Ukraine Center — це один із найбільших логістичних хабів гуманітарної допомоги у Східній Європі.

Його було створено з ініціативи українських бізнесів.

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Хаб з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приймає гуманітарну та фінансову допомогу з усього світу, а потім відправляє її до України.

Вони мають три склади в Європі, які можуть надіслати вам адресну допомогу.

Замовити її можна на СпівДії. Для цього потрібно:

Зайти на сайт СпівДія

Натисни на кнопку Необхідна допомога

Вибери послугу (гуманітарна)

Заповни ПІБ, додай туди копію паспорта та номер телефону

Далі потрібно зазначити причину, чому тобі потрібна допомога (переселенець, залишився без роботи, багатодітна сім’я, інвалідність, пенсіонер тощо)

Вкажи, скільком ще особам у твоїй родині потрібна допомога

Вкажи, що саме тобі потрібно (засоби гігієни, одяг, продукти тощо)

Вкажи адресу

Надішли заявку

Як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону: грошова підтримка

Також ти можеш отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Наприклад, від UNICEF. Зараз вони допомагають сім’ям з дітьми (ВПО) у яких:

є три й більше дітей віком до 18 років

які мають двох і більше дітей віком до 18 років, з яких одна дитина — з інвалідністю

ООН також поновлює виплати українцям.

Нині вони допомагають ВПО з найбільш постраждалих регіонів.

Йдеться про переселенців із Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) виплачує допомогу особам з інвалідністю, зокрема з-поміж ВПО.

А Червоний Хрест — малозабезпеченим сім’ям, зокрема і ВПО.

ACTED Франція, Норвезька рада у справах біженців, Людина в Біді (People in Need), також відновили грошові виплати українцям з жовтня 2022 року.

Усі ці міжнародні організації надають допомогу у 2220 грн на кожного члена домогосподарства (але не більше трьох осіб) виплачується щомісяця протягом трьох місяців.

Для цього необхідно подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на соціальній платформі єДопомога.

Українці продовжують підтримувати одне одного. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.

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