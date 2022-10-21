Как получить гуманитарную помощь из-за границы: адресная и денежная поддержка украинцам

Переселенцы могут получить гуманитарную помощь от самых различных организаций. Как получить гуманитарную помощь из-за границы? Обо всем этом читайте в материале.
Help Ukraine Center — это один из самых крупных логистических хабов гуманитарной помощи в Восточной Европе. Он был создан по инициативе украинских бизнесов.
Хаб с начала полномасштабного вторжения России в Украину принимает гуманитарную и финансовую помощь со всего мира, а потом отправляет ее в Украину.
Хаб с начала полномасштабного вторжения России в Украину принимает гуманитарную и финансовую помощь со всего мира, а потом отправляет ее в Украину.
У них есть три склада в Европе, которые могут отправить вам адресную помощь.
Заказать ее можно на СпівДії. Для этого нужно:
Также ты можешь получить денежную помощь от различных международных организаций. Например, от UNICEF. Сейчас они помогают семьям с детьми (ВПЛ) у которых:
ООН также возобновляет выплаты украинцам.
Сейчас они помогают ВПЛ из наиболее пострадавших регионов.
Сейчас они помогают ВПЛ из наиболее пострадавших регионов.
Речь идет о переселенцах с Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Международная организация по миграции (МОМ) выплачивают помощь лицам с инвалидностью, в том числе из числа ВПЛ.
А Красный Крест — малообеспеченным семьям, в том числе из числа ВПЛ.
А Красный Крест — малообеспеченным семьям, в том числе из числа ВПЛ.
ACTED Франция, Норвежский совет по делам беженцев, Человек в Беде (People in Need), тоже возобновили денежные выплаты украинцам с октября 2022.
Все эти международные организации оказывают помощь в 2220 грн на каждого члена домохозяйства, но не более трех человек выплачивается ежемесячно, в течение трех месяцев.
Все эти международные организации оказывают помощь в 2220 грн на каждого члена домохозяйства, но не более трех человек выплачивается ежемесячно, в течение трех месяцев.
Для этого необходимо подать заявку на денежную помощь от международных организаций на социальной платформе єДопомога.
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