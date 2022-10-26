Денежная помощь для переселенцев продолжается — 6600 грн от американской организации HIAS

Война России против Украины оставила многих без жилья и работы, в стране появились тысячи переселенцев. Большинство из них нуждаются в помощи, поэтому разные международные организации продолжают поддерживать нашу страну.

Мы расскажем о денежной помощи для переселенцев от американской организации HIAS. Об этом сообщили в Благотворительном фонде Право на защиту.

Денежная помощь выплачивается в размере 6600 гривен на человека. Ее могут получить пострадавшие от военных действий в Киевской области: Бучи, Ирпени, Броварах и других населенных пунктах.

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В следующем месяце (с ноября — ред.) выплаты от организации смогут получить жители Харьковской области.

Кто может получить помощь от HIAS

Получить помощь могут:

семьи переселенцев, переехавших за последние 30 дней;

домохозяйства, пострадавшие от внезапного обстрела;

семьи, лишившиеся члена семьи.

Организация HIAS также предоставляет денежную помощь переселенцам, которые переехали более 30 дней назад, но имеют низкий доход — менее 5400 гривен на человека в течение последних 3 месяцев.

Получить денежную поддержку можно в следующих условиях:

в семье есть двое или больше детей;

в семье есть лица с инвалидностью;

домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной);

в составе семьи есть беременные женщины и женщины с младенцами до 2 лет;

в семье есть пожилые люди (от 55 лет).

Следует обратить внимание, что эту денежную помощь могут получить только те, кто не получал выплаты от других международных организаций.

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Обратиться за помощью можно в постоянном центре регистрации по адресу: г. Бровары, ул. Независимости 5 по будням с 9:00 до 18:00. Также в Киевской области работают выездные бригады. Расписание работы обновляется в Telegram-канале.

Какие документы нужны

Чтобы зарегистрироваться на получение помощи, нужно иметь следующие документы:

паспорт;

налоговый номер;

номер IBAN банковского счета;

документы, подтверждающие категории уязвимости (медицинские справки, свидетельства рождения детей).

При подаче заявки должны лично присутствовать все члены семьи с оригиналами документов. При дополнительных вопросах можно обратиться на горячую линию по телефону 0800750104.

Украинцы могут получать не только денежную помощь. Ранее мы рассказывали, как получить гуманитарную помощь из-за границы.

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