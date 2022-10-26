Экономия

Денежная помощь для переселенцев продолжается — 6600 грн от американской организации HIAS

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 октября 2022, 15:00
Грошова допомога переселенців продовжується — 6600 грн від американської організації HIAS
Фото: Pexels

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