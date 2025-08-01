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Коли ворог пише в чат: Єдині новини долучились до кампанії протидії вербуванню підлітків

Марія Бондар, редакторка сайту 01 Серпня 2025, 13:05
Вербують підлітків через месенджери
Фото Pexels

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