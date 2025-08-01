Коли ворог пише в чат: Єдині новини долучились до кампанії протидії вербуванню підлітків

Російські спецслужби дедалі частіше намагаються використати українських підлітків для атак на державу.

Через ігри, чати й соцмережі вони вербують підлітків, пропонують гроші за виконані “завдання” — зробити фото військового об’єкта, підпалити авто ЗСУ, перенести пакунок з вибухівкою. Ці дії закон України кваліфікує як диверсії або теракти.

Вже були випадки, коли підлітки виконували ці завдання, навіть не підозрюючи, що наражають себе і країну на смертельну небезпеку.

Кампанія проти вербування підлітків

Щоб зупинити спроби Росії використати дітей у війні проти України, СБУ, Нацполіція і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустили масштабну кампанію. До неї долучився телемарафон Єдині новини, аби донести до батьків і загалом дорослих про таку небезпеку.

Ведучі телемарафону записали ролик про небезпеку вербування підлітків. Спікерами стали — Людмила Барбір, Олександр Васильченко, Валентина Хамайко, Алла Мазур, Петро Дем’янчук, Олег Іваниця, Тетяна Висоцька, Олена Чабак і Вікторія Малосвітна. У кожного з них є діти-підлітки, тож ця тема для них — особиста.

Вербування підлітків — це реальна загроза. Уже були випадки, коли російські спецслужби використовували дітей у ролі “кур’єрів” вибухівки — і підривали їх разом із пакунком.

І мова не про дітей з “ризиковими” історіями — вербують усіх, незалежно від того, з якої вони родини, як живуть і чим цікавляться.

Тому так важливо, щоб батьки були поруч і вміли вчасно помітити небезпеку — адже Російські спецслужби діють жорстко й цинічно. Їм не важливо, хто перед ними, головне, щоб людина виконала наказ.

Поради про те, як говорити з дитиною про таку небезпеку і що варто знати дорослим, зібрані на сайті dovidka.info — у розділі небезпека вербування.

Дітям слід донести: якщо у месенджерах невідомі пропонують гроші за виконання сумнівних завдань, потрібно негайно сказати про це дорослим та повідомити в СБУ — через офіційний чат-бот Спали ФСБшника — @spaly_fsb_bot у Telegram, на гарячу лінію за номером 0800 501 482 або в Національну поліцію за номером 102.

Про ознаки, які можуть свідчити про вербування дитини ворожими спецслужбами, Вікна-Новини розповіли у наступному матеріалі.

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