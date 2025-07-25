7,5 млн украинцев смотрят марафон Єдині новини — основные цифры за полугодие 2025

Украинцы продолжают следить за главными событиями в Украине и мире благодаря национальному марафону Єдині новини.

Так, по состоянию на первое полугодие 2025 года, телемарафон смотрят 7,5 млн украинцев в возрасте 18+. А доля проекта за этот же период составила 6,5% (в городах с населением от 50 тысяч человек).

Многие национальные и региональные медиа используют контент марафона – 69,7 миллионов контактов с аудиторией получено из-за цитирования в украинских СМИ.

Социальные проекты

С начала года телемарафон реализовал 37 общенациональных социально важных промокампаний. Они имели целью поддержку рекрутинга, ветеранов, Сил обороны. Были направлены против насилия, вербования подростков и т.п.

Непосредственно сам марафон реализовал 5 специальных промокампаний:

Вистоїмо разом. Знаки сили та честі. Єдині у вірі в Україну. Друзі ДШВ. Кампанія до 80-тої річниці перемоги над нацизмом.

Более 200 роликов выпустили Єдині новини за полгода. В эфире они транслировались 21 500 раз – это 10 800 минут эфирного времени.

В общей сложности с момента создания марафона зритель увидел 1950 социальных роликов.

Журналисты напоминают о ключевых датах национальной памяти: День Соборности, День памяти Героев Крут, День военного журналиста, День Героев Небесной Сотни, Международный день борьбы за права женщин и т.д.

Digital-площадки марафона

По итогам первого полугодия было опубликовано 33 тысячи материалов. А digital-охват телемарафона достигает 554 млн просмотров и постоянно растет.

Поддержка Сил Обороны

Єдині новини смогли собрать более 80 млн. гривен на военные и гуманитарные нужды.

Эти сборы проводит Starlight Media, 1+1 Media, Совет, Мы – Украина и Inter Media Group.

Помощь Силам обороны является неотъемлемой частью функционирования марафона. Выражаем благодарность каждому защитнику и защитнице. Героям слава!

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