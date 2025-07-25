7,5 млн українців дивляться марафон Єдині новини — основні цифри за півріччя 2025

Українці продовжують стежити за головними подіями в Україні та світі завдяки національному марафону Єдині новини.

Так, станом на перше півріччя 2025 року, телемарафон дивляться 7,5 млн українців віком 18+. А частка проекту за цей же період склала 6,5% (у містах з населенням від 50 тис. осіб).

Багато національних та регіональних медіа використовують контент марафону – 69,7 мільйонів контактів з аудиторією отримано через цитування в українських ЗМІ.

Соціальні проекти

Від початку року телемарафон реалізував 37 загальнонаціональних соціально важливих промо кампаній. Вони мали на меті підтримку рекрутингу, ветеранів, Сил оборони. Були спрямовані проти насильства, вербування тощо.

Безпосередньо сам марафон реалізував 5 спеціальних промо-кампаній:

Вистоїмо разом Знаки сили та честі Єдині у вірі в Україну Друзі ДШВ Кампанія до 80-тої річниці перемоги над нацизмом.

Понад 200 роликів випустили Єдині новини за ці пів року. В ефірі вони транслювалися 21 500 разів – це 10 800 хвилин ефірного часу.

Загалом з моменту створення марафону глядач побачив 1950 соціальних роликів.

Журналісти нагадують про ключові дати національної пам’яті: День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, День військового журналіста, День Героїв Небесної Сотні, Міжнародний день боротьби за права жінок тощо.

Digital-майданчики марафону

За підсумками першого півріччя, було опубліковано 33 тисячі матеріалів. А digital-охоплення телемарафону сягає 554 млн переглядів й невпинно зростає.

Підтримка Сил Оборони

Єдині новини змогли зібрати понад 80 млн гривень на військові та гуманітарні потреби.

Ці збори проводять Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми – Україна та Inter Media Group.

Допомога Силам оборони – це невід’ємна частина функціонування марафону. Вдячність кожному захиснику та захисниці.

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