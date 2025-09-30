В Україні не вистачає м’яса — все через епідемію свиней

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, а найбільші трансформації переживає вартість м’яса. За даними Держстату за серпень, вартість м’яса та м’ясних продуктів злетіла на понад 23%.

Також майже на 20% подорожчали яйця, а молочні продукти — на майже 18%. Ціни на хліб теж піднялися на 15%, а напої змінились в ціні на 10%.

Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону розповів, що буде далі з цінами на м’ясо та інші продукти.

Ціни на м’ясо в Україні: чому вартість так стрімко зросла

За словами депутата, цього року багато поголів’я свиней загинуло через епідемію. Тож з літа аграрії відновлюють кількість тварин, але цей процес нешвидкий.

— Через це свинини внутрішнього виробництва сьогодні не вистачає. Що стосується молочних продуктів, то ціна на закупівлю молока у фермерів ніяк не піднялася. В деяких регіонах навіть знизили ціну на 50 копійок або 1 гривню.

Але виникає інша проблема: брак робочої сили та електроенергії, проблеми з логістикою та водіями. Через це виробники були змушені підняти ціни.

— Ще потрібно врахувати, що кожен виробник під час постачання в супермаркет закладає додаткову націнку на відтермінування платежів, повернення продуктів, які не були викуплені.

На думку Дмитра Соломчука, Верховній Раді чим скоріше потрібно ухвалити законопроект, який стосується внутрішньої торгівлі, щоб спростити доступ українських виробників до полиць магазинів і створити вигідніші умови аграріям, виробникам та споживачам.

— Тому що сільське господарство — це не тільки аграрії, це і 30 млн споживачів, які від цього повністю залежить.

А що з цінами на яйця

За останні чотири тижні в Україні помітно подорожчали курячі яйця. З початку серпня ціни на них зросли приблизно на 20%.

Протягом осінньо-зимового періоду яєць завжди стає менше. Під час перегляду квот ЄС збільшив можливості українських виробників постачати яйця, адже європейцям їх теж не вистачає.

— І ціна, як на овочі, так і на яйця, буде збільшена на зимовий період. А вже у травні відбудеться досить-таки відчутне зниження.

