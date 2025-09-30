Для тебе Економія

В Україні не вистачає м’яса — все через епідемію свиней

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Вересня 2025, 14:00 3 хв.
В Україні не вистачає м’яса — все через епідемію свиней
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь