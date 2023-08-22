Фотографии на память будут удачными! Как сделать фотозону на 1 сентября своими руками

1 сентября — особый день для учеников, особенно если они идут в первый класс. Родители хотят сделать хорошие фото на память для своих детей. Но чтобы фотографии не были на фоне стены школы или забора, можно сделать фотозону на 1 сентября своими руками.

Фотозону можно сделать как дома, так и договориться с другими родителями, чтобы сделать ее вместе, и разместить в классе.

Мы расскажем несколько вариантов идей для фотозоны на 1 сентября своими руками.

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Фотозона на 1 сентября своими руками

Для любой фотозоны тебе нужно найти опору, на которой будет размещаться фон, запастись скотчем, разными шариками, лентами, цветной бумагой, красками, другим декором, а главное — желанием и хорошим настроением.

Фотозона из нескольких зон

Одну фотозону можно поделить условно на несколько зон и сделать разный декор.

Например, одну стену закрасить в один тон и добавить надпись, на другой — из шариков изобразить фигуры детей, на третьей — сделать какой-то дизайн. А все края украсить шариками.

Рамка для фото

Из большой картонной коробки можно вырезать рамку, главное — картон должен быть плотным и не гнуться. Края рамки зарисовать в белый цвет или любой другой добавить элементы декора, связанные со школьной тематикой. Так дети могут делать фото внутри этой рамки.

Белый фон и много шаров

На опору можно натянуть белый фон, на котором сделать надпись о 1 сентября. Края фотозоны украсить большим количеством гелевых шариков, которые можно прикрепить грузом к земле. Это уже будет готовая фотозона.

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Фотозона-дневник

С этой фотозоной придется немного заморочиться. На белом фоне нужно начертить страницы дневника, прописать расписание и выставить оценки. А края дневника можно украсить цветами, листьями или шариками.

Фотозона без фона

Необязательно, чтобы у фотозоны был какой-то фон. На улице можно выставить переносную доску, на которой будет красивая надпись, парту или стул. Разместить книги, глобусы и другие переносные школьные принадлежности. Дети могут фотографироваться на стуле или за партой на улице среди предметов, помогающих в учебе.

На 1 сентября дети также дарят учителям, кроме букетов, символические подарки. Ранее мы рассказывали, что можно подарить учителю или учительнице на 1 сентября.

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