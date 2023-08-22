Свята

Світлини на згадку будуть вдалими! Як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 16:30
Фотозона на 1 вересня своїми руками: ідеї оформлення
Фото: Pexels

Більше новин
змішані медкомісії
Вбили, а намагалися обдурити. Росія віддала 12 тіл українських військових, які вважалися полоненими
Світлини на згадку будуть вдалими! Як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками
Не потрібно викидати улюблену річ! Прості способи, як прибрати жуйку з одягу
Як уряд боротиметься з мікрокредитами: у чому небезпека
Держава регулюватиме мікрокредити? У чому їхня небезпека та як це працює зараз
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави
Дивитись більше

Матеріали по темі

Зачіска на 1 вересня у школу: ідеї для хлопців та дівчат
Прості у виконанні та красиві. Ідеї зачісок на 1 вересня для дівчат та хлопчиків
Що подарувати першокласнику на 1 вересня 2023: ідеї подарунків
Не тільки шкільне приладдя! Що подарувати першокласникам на 1 вересня: ідеї
булінг
Головне — дитина. Скандинавський метод боротьби з булінгом: як він працює
Букети на 1 вересня своїми руками: креативні ідеї
Від осінніх ноток до потрібної канцелярії: як зробити букет на 1 вересня своїми руками

Відео
0:02:45
Уламком касетного боєприпасу вбило чоловіка: обставини трагедії

Убили чоловіка уламком касетного боєприпасу. Росіяни нещадно гатять по Широкому
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 22 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:10
Виставка на День Незалежності України
Російські танки на Хрещатику, але є нюанс — як готується виставка на День Незалежності України
0:07:00
Як живуть російські полонені в Україні — репортаж
Отримують зарплату і блага цивілізації. Як живуть російські військовополонені в Україні — репортаж
0:03:34
Меджибізька фортеця
Постраждала історична Меджибізька фортеця! Наслідки нещодавнього удару по Хмельниччині
0:09:00
Чернігів
Був за лічені метри від драмтеатру. Розповідь поліціянта з Чернігова про момент атаки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 21 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересіли на крісла колісні, щоб краще розуміти потреби людей з інвалідністю: у Львові привернули увагу до безбар’єрності
0:03:26
евакуація
Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли
0:03:32
врожай кавунів
Солодкі та хрумкі, як херсонські: як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті
Більше відео
Світлини на згадку будуть вдалими! Як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками
Читати далі
Не потрібно викидати улюблену річ! Прості способи, як прибрати жуйку з одягу
Як пришвидшити метаболізм — поради нутриціолога
Читати далі
Як пришвидшити чи сповільнити метаболізм? Нутриціологиня розповіла про всі секрети обміну речовин

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь