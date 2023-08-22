Світлини на згадку будуть вдалими! Як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками

1 вересня — особливий день для учнів, особливо якщо вони йдуть у перший клас. Батьки хочуть зробити гарні фото на пам’ять для своїх дітей. Але щоб світлини не були на фоні стіни школи чи забору, можна зробити фотозону на 1 вересня своїми руками.

Фотозону можна зробити як вдома, так і домовитися з іншими батьками, щоб зробити її разом, і розмістити у класі.

Ми розповімо кілька ідей для фотозони на 1 вересня своїми руками.

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Фотозона на 1 вересня своїми руками

Для будь-якої фотозони тобі треба знайти опору, на якій розміщуватиметься фон, запастися скотчем, різними кульками, стрічками, кольоровим папером, фарбами іншим декором, а головне — бажанням та гарним настроєм.

Фотозона з кількох зон

Одну фотозону можна поділити умовна на кілька зон і зробити різний декор.

Наприклад одні стіну зафарбувати в один тон та додати напис, на іншій — з кульок зобразити фігури дітей, на третій — зробити якийсь дизайн. А всі краї прикрасити кульками.

Рамка для фото

З великої картонної коробки можна вирізати рамку, головне — картон має бути цупким й не гнутися. Краї рамки замалювати у білий колір або будь-який інший, додати елементи декору, пов’язані зі шкільною тематикою. Так діти можуть робити фото всередині цієї рамки.

Білий фон та багато кульок

На опору можна натягнути білий фон, на якому зробити напис про 1 вересня. Краї фотозони прикрасити великою кількістю гелевих кульок, які можна прикріпити вантажем до землі. Це вже буде готовою фотозоною.

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Фотозона-щоденник

З цією фотозоною доведеться трішки заморочитися. На білому фоні треба накреслити сторінки щоденника, прописати розклад та виставити оцінки. А краї щоденника можна прикрасити квітами, листям, чи кульками.

Фотозона без фону

Необов’язково, щоб фотозона мала якийсь фон. На вулиці можна виставити переносну дошку, на якій буде красивий напис, парту чи стілець. Розмістити книги, глобуси та інше переносне шкільне приладдя. Діти можуть фотографуватися на стільці чи за партою на вулиці серед предметів, які допомагатимуть в навчанні.

На 1 вересня діти також дарують вчителям, крім букетів, символічні подарунки. Раніше ми розповідали, що можна подарувати вчителю чи вчительці на 1 вересня.

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