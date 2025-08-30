Не только школьные принадлежности! Что подарить первоклассникам на 1 сентября: идеи

Если твои дети собираются впервые в школу, а хочется выбрать классный подарок — мы тебе поможем.

Детям нужно много вещей, которые понадобятся в школе, или это может быть что-то для игр, досуга или хобби. Читай, что подарить первокласснику на 1 сентября.

Что подарить первокласснику на 1 сентября 2024

Подарить первокласснику(-це) на 1 сентября можно красивые и нужные школьные принадлежности. А еще — что-то для развития, игр, или просто для удовольствия. К примеру:

канцтовары: красивые ручки с животными или супергероями, цветные карандаши, мел, восковые мелки, альбомы для рисования, краски, пластилин, наборы для творчества;

книги: детские сказки, рассказы и истории. К этому можно подарить раскраски, комиксы;

игрушки: мягкие, интерактивные, куклы, мячи, машинки, настольные игры или то, что коллекционирует ребенок;

детские подарочные наборы: для плетения, вышивания, выращивания игрушки, археологической раскопки, создания аппликаций;

полезные подарки в школу: ланчбоксы, пенал, антисептик, игрушки-антистресс, зонтики, сумки для спортивной одежды, бутылка для воды;

гаджеты: смарт-часы, 3D-ручка, колонка, наушники, детский фотоаппарат;

именные подарки: браслеты, ручки или блокноты с надписями, созданные специально для малыша;

абонементы на кружки или спортивные секции;

поездку куда-то вместе или поход в парк развлечений;

эмоции: мастер-класс по изготовлению конфет, карамели, катание на картинге или лошадях, билет в парк развлечений, квест-комната, экскурсия на эко-ферму;

одежда: школьная форма, спортивная форма, инвентарь для спорта, удобная обувь;

декор для детской комнаты: коврик, светильник, ночная лампа, увлажнитель воздуха, постеры, приятный будильник;

для творчества: рисунок, световой планшет, конструктор;

ювелирные подарки: браслет, оберег, кулон, брошь, серьги, запонки;

для активного времяпрепровождения: велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гироборд;

вкусный подарок: набор сладостей, фруктов, органических паст и пастилы.

наушники: пригодятся для прослушивания аудиосказок, учебных материалов или любимой музыки.

органайзер или подставка для канцелярии: поможет поддерживать порядок на рабочем столе и аккуратно хранить ручки и карандаши.

настольная лампа: обеспечит правильное освещение во время чтения и обучения

ланчбокс: удобный контейнер для вкусных перекусов. Вариант с несколькими отделениями позволит брать разные блюда.

зонтик: яркий аксессуар, который защитит от дождя и сделает школьные будни более комфортными.

При выборе подарка для первоклассника(-цы) можно посоветоваться с родителями или ребенком, что бы хотелось ученику(-це). Также можно расспросить, что он (она) любит, возможно, у ребенка есть любимый герой мультиков или фильма.

Самое главное — не дарить ничего “на вырост”, ведь это отнимет у ребенка приятные эмоции от подарка, которым сейчас нельзя пользоваться.

