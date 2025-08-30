Не тільки шкільне приладдя! Що подарувати першокласникам на 1 вересня: ідеї

Якщо твоя малеча вперше збирається до школи, і хочеться вибрати класний подарунок — ми тобі допоможемо.
Дітям потрібно багато речей, які знадобляться у школі. Це також може бути щось для ігор, дозвілля чи хобі. Читай, що подарувати першокласнику на 1 вересня.
Що подарувати першокласнику на 1 вересня 2024
Подарувати першокласнику на 1 вересня можна красиве та потрібне шкільне приладдя. А ще — щось для розвитку, ігор, або просто для задоволення. Наприклад:
- канцтовари: гарні ручки з тваринами чи супергероями, кольорові олівці, крейда, воскова крейда, альбоми для малювання, фарби, пластилін, набори для творчості;
- книжки: дитячі казки, оповідання та історії. До цього можна подарувати розмальовки, комікси;
- іграшки: м’які, інтерактивні, ляльки, м’ячі, машинки, настільні ігри або те, що колекціонує дитина;
- дитячі подарункові набори: для плетіння, вишивання, вирощування іграшки, археологічної розкопки, створення аплікацій;
- корисні подарунки в школу: пенал, антисептик, іграшки-антистрес, сумки для спортивного одягу, пляшка для води;
- гаджети: смарт-годинник, 3D-ручка, колонка, дитячий фотоапарат; будильник
- іменні подарунки: браслети, ручки чи блокноти з написами, що створені спеціально для малюка;
- абонементи на гуртки чи спортивні секції;
- поїздку кудись разом чи похід у парк розваг;
- емоції: майстер-клас із виготовлення цукерок, карамелі, катання на картингу чи конях, квиток у парк розваг, квест-кімната, екскурсія на екоферму;
- одяг: шкільна форма, спортивна форма, інвентар для спорту, зручне взуття;
- декор для дитячої кімнати: килимок, світильник, нічна лампа, зволожувач повітря, постери, приємний будильник;
- для творчості: дошка для малювання, світловий планшет, конструктор;
- ювелірні подарунки: браслет, оберіг, кулон, брошка, сережки, запонки;
- для активного дозвілля: велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гіроборд;
- смачний подарунок: набір солодощів, фруктів, органічних паст та пастили.
- навушники: стануть у пригоді для прослуховування аудіоказок, навчальних матеріалів чи улюбленої музики.
- органайзер або підставка для канцелярії: допоможе підтримувати порядок на робочому столі й охайно зберігати ручки та олівці.
- настільну лампу: забезпечить правильне освітлення під час читання й навчання
- ланчбокс: зручний контейнер для смачних перекусів. Варіант із кількома відділеннями дасть можливість брати різні страви.
- парасольку: яскравий аксесуар, який захистить від дощу та зробить шкільні будні комфортнішими.
Під час вибору подарунка для першокласника(-ці) можна порадитися з батьками чи дитиною, що б їй хотілося. Також можна розпитати, що учень(-иця) любить, можливо, в нього (неї) є улюблений герой мультиків чи з фільму.
Найголовніше — не дарувати нічого “на виріст”, адже це забере в дитини приємні емоції від подарунка, який зараз не можна застосувати.
