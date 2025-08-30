Не тільки шкільне приладдя! Що подарувати першокласникам на 1 вересня: ідеї

Якщо твоя малеча вперше збирається до школи, і хочеться вибрати класний подарунок — ми тобі допоможемо.

Дітям потрібно багато речей, які знадобляться у школі. Це також може бути щось для ігор, дозвілля чи хобі. Читай, що подарувати першокласнику на 1 вересня.

Що подарувати першокласнику на 1 вересня 2024

Подарувати першокласнику на 1 вересня можна красиве та потрібне шкільне приладдя. А ще — щось для розвитку, ігор, або просто для задоволення. Наприклад:

канцтовари: гарні ручки з тваринами чи супергероями, кольорові олівці, крейда, воскова крейда, альбоми для малювання, фарби, пластилін, набори для творчості;

книжки: дитячі казки, оповідання та історії. До цього можна подарувати розмальовки, комікси;

іграшки: м'які, інтерактивні, ляльки, м'ячі, машинки, настільні ігри або те, що колекціонує дитина;

дитячі подарункові набори: для плетіння, вишивання, вирощування іграшки, археологічної розкопки, створення аплікацій;

корисні подарунки в школу: пенал, антисептик, іграшки-антистрес, сумки для спортивного одягу, пляшка для води;

гаджети: смарт-годинник, 3D-ручка, колонка, дитячий фотоапарат; будильник

іменні подарунки: браслети, ручки чи блокноти з написами, що створені спеціально для малюка;

абонементи на гуртки чи спортивні секції;

поїздку кудись разом чи похід у парк розваг;

емоції: майстер-клас із виготовлення цукерок, карамелі, катання на картингу чи конях, квиток у парк розваг, квест-кімната, екскурсія на екоферму;

одяг: шкільна форма, спортивна форма, інвентар для спорту, зручне взуття;

декор для дитячої кімнати: килимок, світильник, нічна лампа, зволожувач повітря, постери, приємний будильник;

для творчості: дошка для малювання, світловий планшет, конструктор;

ювелірні подарунки: браслет, оберіг, кулон, брошка, сережки, запонки;

для активного дозвілля: велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гіроборд;

смачний подарунок: набір солодощів, фруктів, органічних паст та пастили.

навушники: стануть у пригоді для прослуховування аудіоказок, навчальних матеріалів чи улюбленої музики.

органайзер або підставка для канцелярії: допоможе підтримувати порядок на робочому столі й охайно зберігати ручки та олівці.

настільну лампу: забезпечить правильне освітлення під час читання й навчання

ланчбокс: зручний контейнер для смачних перекусів. Варіант із кількома відділеннями дасть можливість брати різні страви.

парасольку: яскравий аксесуар, який захистить від дощу та зробить шкільні будні комфортнішими.

Під час вибору подарунка для першокласника(-ці) можна порадитися з батьками чи дитиною, що б їй хотілося. Також можна розпитати, що учень(-иця) любить, можливо, в нього (неї) є улюблений герой мультиків чи з фільму.

Найголовніше — не дарувати нічого “на виріст”, адже це забере в дитини приємні емоції від подарунка, який зараз не можна застосувати.

