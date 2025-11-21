Почему коты мурлыкают: 5 причин, объясняющих “разговоры” твоего пушистика

Мурклыкание котов — это не просто знак удовольствия, а сложная форма коммуникации, выполняющая несколько функций в жизни этих животных. Американская ассоциация ветеринарных клиник опубликовала материал, где раскрывает пять основных причин, почему коты мурлыкают, подчеркивая его роль как в домашних любимцах, так и у диких родственников, таких как львы и гепарды.

Ритмические вибрации мурлыкания не только укрепляют связь между котами и их владельцами, но и имеют практические преимущества для здоровья животных. Читай в материале перечень причин, почему твой кот мурлычет.

Почему мурлычет твой котик: объяснение ученых

Удовлетворение и комфорт

Мурлыкание часто сигнализирует о счастье и расслаблении кота, например, когда он сворачивается клубочком на коленях владельца с закрытыми глазами. Это создает успокаивающую атмосферу, подобную мурлыканию у диких кошек.

Кроме того, мать-кошки мурлыкают, чтобы сообщить котятам о безопасности во время кормления, поскольку новорожденные котята слепые и глухие, полагаясь на ощупь и запах. Котята отвечают мурлыканиями, формируя взаимный комфорт.

Исцеление и польза для здоровья

Вибрации мурлыкания на частотах от 25 до 150 Гц способствуют заживлению тканей, регенерации костей, повышению плотности костей и восстановлению сухожилий и мышц. Мурчание действует как механизм самоуспокоения, подобный человеческому напеву, помогая котам справляться со стрессом в новых средах или в присутствии незнакомых животных.

Коммуникация и социальное взаимодействие

Коты используют мурлыканье для общения с людьми и другими котами: оно сигнализирует о благосклонности, просьбе о еде или внимании, или желании играть без агрессии в многокошачьих домохозяйствах. Исследователи выделяют типы мурлыкания, например просительное мурлыканье с высокими частотами, подобными детскому плачу, что побуждает к реакции, например, кормление.

Боль и дискомфорт

Коты мурлыкают в моменты боли, чтобы успокоить себя, подобно человеческому стону или качанию. Вибрации могут стимулировать выброс эндорфинов для природного обезболивания и ускорять выздоровление.

Регуляция дыхания и сна

Стабильный ритм мурлыкания регулирует дыхание кота на спокойном уровне, особенно во время сна. Успокаивающие вибрации создают мирную атмосферу, помогая котам засыпать, как колыбельная.

Эксперты AAHA отмечают, что мурлыканье отражает сложную природу кошек, выходя за пределы простого счастья и включая аспекты исцеления, уменьшения стресса, общения, преодоления боли и помощи во сне.

Если мурлыканье кажется необычным или сопровождается признаками дистресса, рекомендуется обратиться к аккредитованному ветеринару для проверки на возможные болезни или травмы.

