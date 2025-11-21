Стиль життя

Чому коти муркочуть: 5 причин, які пояснюють “розмови” твого пухнастика

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Листопада 2025, 18:00 3 хв.
чому кіт муркоче
Фото Pexels

