Чому коти муркочуть: 5 причин, які пояснюють “розмови” твого пухнастика

Муркотіння котів — це не просто знак задоволення, а складна форма комунікації, яка виконує кілька функцій у житті цих тварин. Американська асоціація ветеринарних клінік опублікувала матеріал, де розкриває п’ять основних причин, чому коти муркочуть, підкреслюючи його роль як у домашніх улюбленцях, так і в диких родичів, таких як леви та гепарди.

Ритмічні вібрації муркотіння не тільки зміцнюють зв’язок між котами та їхніми власниками, але й мають практичні переваги для здоров’я тварин. Читай у матеріалі перелік причин, чому твій кіт муркоче.

Чому муркоче твій котик: пояснення вчених

Задоволення та комфорт

Муркотіння часто сигналізує про щастя та розслаблення кота, наприклад, коли він згортається клубочком на колінах власника з заплющеними очима. Це створює заспокійливу атмосферу, подібну до муркотіння в диких котів.

Крім того, мати-кішки муркочуть, щоб повідомити кошенятам про безпеку під час годування, оскільки новонароджені кошенята сліпі та глухі, покладаючись на дотик і запах. Кошенята відповідають муркотінням, формуючи взаємний комфорт.

Зцілення та користь для здоров’я

Вібрації муркотіння на частотах від 25 до 150 Гц сприяють загоєнню тканин, регенерації кісток, підвищенню щільності кісток та відновленню сухожиль і м’язів. Муркотіння діє як механізм самозаспокоєння, подібний до людського наспівування, допомагаючи котам справлятися зі стресом у нових середовищах чи в присутності незнайомих тварин.

Комунікація та соціальна взаємодія

Коти використовують муркотіння для спілкування з людьми та іншими котами: воно сигналізує про прихильність, прохання про їжу чи увагу, або бажання гратися без агресії в багатокотячих домогосподарствах. Дослідники виділяють типи муркотіння, як-от прохальне муркотіння з високими частотами, подібними до дитячого плачу, що спонукає до реакції, наприклад, годування.

Біль та дискомфорт

Коти муркочуть у моменти болю, щоб заспокоїти себе, подібно до людського стогону чи гойдання. Вібрації можуть стимулювати викид ендорфінів для природного знеболення та прискорювати одужання.

Регуляція дихання та сну

Стабільний ритм муркотіння регулює дихання кота на спокійному рівні, особливо під час сну. Заспокійливі вібрації створюють мирну атмосферу, допомагаючи котам засинати, як колискова.

Експерти AAHA наголошують, що муркотіння відображає складну природу котів, виходячи за межі простого щастя та включаючи аспекти зцілення, зменшення стресу, спілкування, подолання болю та допомоги у сні.

Якщо муркотіння здається незвичайним або супроводжується ознаками дистресу, рекомендується звернутися до акредитованого ветеринара для перевірки на можливі хвороби чи травми.

