Не лише від задоволення: коти муркочуть з причин, про які мало хто знає

Муркотіння — один із найвпізнаваніших котячих звуків. Для власників котів це майже щоденний акомпанемент: м’який, рівний та заспокійливий.

Але за ним стоїть значно більше, ніж просто добрий настрій. Фахівці з поведінки тварин пояснюють, що муркотіння виконує одразу кілька функцій — від комунікації до зцілення. Про це пише AAHA.

Коли кіт муркоче від задоволення

Найочевидніша причина — комфорт і спокій. Якщо кіт згортається клубочком, примружує очі й починає неголосно вібрувати — це сигнал повного розслаблення.

Так коти поводяться поруч із людьми, яким довіряють, а дикі родичі — у безпечному середовищі.

Фахівці нагадують, що муркотіння відіграє роль і у ранньому розвитку кошенят. Новонароджені не бачать і не чують, тож орієнтуються на дотик і вібрації.

Муркотіння матері підказує їм, де тепло та безпечно, а відповідні вібрації кошенят допомагають встановити контакт.

Муркотіння як природний лікар

Науковці давно звертають увагу на те, що муркотіння — це не лише емоція, а й фізіологічний механізм. Вібрації в діапазоні 25–150 Гц можуть стимулювати регенерацію тканин, пришвидшувати загоєння та позитивно впливати на щільність кісток.

Коти інколи муркочуть у стресових ситуаціях — так вони заспокоюють себе. Муркотіння допомагає впоратися з тривогою, незнайомими умовами, переїздами чи появою нових тварин у домі.

Спосіб спілкування з людьми та іншими котами

Муркотіння — це мова. Для власників котів це добре знайоме: варто лише з’явитися в кухні — і кіт уже говорить за допомогою вібрацій.

Дослідники навіть виокремлюють так зване прохальне муркотіння — коли у звук додається високий тон, схожий на дитячий плач, здатний швидше привернути увагу людини.

У домівках, де живе кілька котів, муркотіння може служити знаком доброзичливості або бажання пограти.

Муркотіння під час болю: парадокс, який працює

Коти нерідко муркочуть, коли їм погано. Така поведінка здається дивною, але вчені припускають, що муркотіння активує механізми самозаспокоєння й навіть сприяє вивільненню ендорфінів — природних знеболювальних.

Вібрації також можуть стимулювати процеси відновлення, тому муркотіння іноді супроводжує травми чи хвороби.

Регулювання дихання та допомога під час сну

Ритмічні вібрації допомагають котам вирівнювати дихання та заспокоювати нервову систему. Саме тому муркотіння часто чути перед сном — вібрації виконують роль природної колискової.

Фахівці наголошують: муркотіння — багатозначний сигнал. Якщо ваш кіт муркоче в незвичній ситуації, уникає руху, виглядає пригніченим чи демонструє інші ознаки дискомфорту, варто звернутися до ветеринара, акредитованого AAHA. Муркотіння не завжди означає щастя — іноді це спосіб попросити про допомогу.

