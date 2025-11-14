Не только от удовольствия: коты мурлыкают по причинам, о которых мало кто знает

Мурчание — один из самых узнаваемых кошачьих звуков. Для владельцев котов это почти ежедневный аккомпанемент: мягкий, ровный и успокаивающий.

Но за ним стоит гораздо больше, чем просто хорошее настроение. Специалисты по поведению животных объясняют, что мурчание выполняет сразу несколько функций — от коммуникации до исцеления. Об этом пишет AAHA.

Когда кот мурлычет от удовольствия

Самая очевидная причина — комфорт и спокойствие. Если кот сворачивается клубочком, прищуривает глаза и начинает тихо вибрировать — это сигнал полного расслабления. Так ведут себя коты рядом с людьми, которым доверяют, а дикие родственники — в безопасной среде.

Специалисты напоминают, что мурчание играет роль и на ранних этапах жизни котенка.

Новорожденные не видят и не слышат, поэтому ориентируются на осязание и вибрации. Мурчание матери подсказывает им, где тепло и безопасно, а ответные вибрации котят помогают установить контакт.

Мурчание как природный лекарь

Ученые давно обращают внимание на то, что мурчание — это не только эмоция, но и физиологический механизм. Вибрации в диапазоне 25–150 Гц могут стимулировать регенерацию тканей, ускорять заживление и положительно влиять на плотность костей.

Коты иногда мурчат в стрессовых ситуациях — так они успокаивают себя. Мурчание помогает справиться с тревогой, незнакомой обстановкой, переездами или появлением новых животных в доме.

Способ общения с людьми и другими котами

Мурчание — это язык. Для владельцев котов это хорошо знакомо: стоит только появиться на кухне — и кот уже разговаривает с помощью вибраций.

Исследователи даже выделяют так называемое просьебное мурчание — когда в звук добавляется высокий тон, похожий на плач ребенка, способный быстрее привлечь внимание человека.

В домах, где живет несколько котов, мурчание может служить знаком дружелюбия или желания поиграть.

Мурчание во время боли: парадокс, который работает

Коты нередко мурчат, когда им плохо. Такое поведение кажется странным, но ученые предполагают, что мурчание активирует механизмы самоуспокоения и даже способствует выделению эндорфинов — природных обезболивающих.

Вибрации также могут стимулировать процессы восстановления, поэтому мурчание иногда сопровождает травмы или болезни.

Регулирование дыхания и помощь во время сна

Ритмичные вибрации помогают котам выравнивать дыхание и успокаивать нервную систему. Именно поэтому мурчание часто слышно перед сном — вибрации выполняют роль природной колыбельной.

Специалисты подчеркивают: мурчание — многозначный сигнал. Если ваш кот мурчит в необычной ситуации, избегает движения, выглядит подавленным или демонстрирует другие признаки дискомфорта, стоит обратиться к ветеринару, аккредитованному AAHA.

Мурчание не всегда означает счастье — иногда это способ попросить о помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вывезти животных из зоны боевых действий.

