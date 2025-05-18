Генетические секреты рыжих кошек: почему их мех окрашен в цвет солнца

Рыжие коты стали центральной темой многих мемов и даже мультфильмов, например, Гарфилда и Кота в сапогах. Но до этого ученые годами бились над вопросом, какая именно ДНК дала этим пушистикам их редкую окраску.

ВВС расспросили ученых, что стоит за рыжей шерстью кошек и правда ли, что преимущественно четырехлапые мужского пола окрашены в цвет солнышка.

Рыжие коты и их генетические тайны: почему у них такой цвет меха

У рыжих кошек отсутствует часть генетического кода, поэтому клетки, ответственные за оттенок их кожи, глаз и меха, производят более светлые цвета.

Ученые надеются, что это открытие поможет лучше понимать состояние здоровья этих животных и выявить повышенный риск развития определенных болезней.

Десятилетиями было известно, что именно генетика отвечает за рыжий цвет, но две команды ученых из Университета Кюсю в Японии и Стэнфордского университета в США вместе раскрыли тайну.

Оказалось, что в меланоцитах, ответственных за цвет кожи, волосяных фолликулов и глаз, ген ARHGAP36 был гораздо активнее. Сравнивая ДНК десятков котов с рыжей окраской и без нее, ученые установили, что у рыжих котов не хватало участка кода ДНК в этом гене.

Без этой частицы активность ARHGAP36 не подавляется, то есть он более активен, поэтому дает меланоцитам команду производить более светлый пигмент.

Также удалось установить, что эти коты чаще всего являются самцами. Это согласуется с тем фактом, что ген расположен на Х-хромосоме. Коты мужского пола являются носителями Х- и Y-хромосомы, которые несут разное количество генов.

Поскольку в этом случае ген, контролирующий выработку пигмента, есть только в Х-хромосоме, то одного недостающего фрагмента ДНК достаточно, чтобы кот стал полностью рыжим.

У самок есть две Х-хромосомы, поэтому для рыжей окраски ДНК должна отсутствовать в обеих хромосомах. Так что в их случае этот цвет меха маловероятен.

Профессор Хироюки Сасаки, генетик Университета Кюсю, является большим любителем кошек, поэтому решил раскрыть тайны генов рыжей кошки в надежде, что это может способствовать преодолению кошачьих болезней.

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