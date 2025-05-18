Генетичні секрети рудих котів: чому їхнє хутро забарвлено у колір сонця

Руді коти стали центральною темою багатьох мемів і навіть мультфільмів, наприклад, Гарфілду та Кота у чоботях. Та до цього вчені роками билися над питанням, яка саме ДНК дала цим пухнастикам їхнє рідкісне забарвлення.

ВВС розпитали науковців, що стоїть за рудою шерстю котів та чи правда, що переважно чотирилапі чоловічої статі забарвлені у колір сонечка.

Руді коти та їхні генетичні таємниці: чому вони мають такий колір хутра

У рудих котів відсутня частина генетичного коду, тож клітини, відповідальні за відтінок їхньої шкіри, очей та хутра, виробляють світліші кольори.

Науковці сподіваються, що це відкриття допоможе краще розуміти стан здоров’я цих тваринок і виявити підвищений ризик розвитку певних хвороб.

Десятиліттями було відомо, що саме генетика відповідальна за рудий колір, але дві команди вчених з Університету Кюсю в Японії та Стенфордського університету в США разом розкрили таємницю.

Виявилося, що в меланоцитах, відповідальних за колір шкіри, волосяних фолікулів та очей, ген ARHGAP36 був набагато активнішим. Порівнюючи ДНК десятків котів з рудим забарвленням і без нього, вчені встановили, що у рудих котів бракувало ділянки коду ДНК у цьому гені.

Без цієї частинки активність ARHGAP36 не пригнічується, тобто він є більш активним, тому дає меланоцитам команду виробляти світліший пігмент.

Також вдалося встановити, що ці коти найчастіше є самцями. Це узгоджується з тим фактом, що ген розташований на Х-хромосомі. Коти чоловічої статі є носіями Х- та Y-хромосоми, які несуть різну кількість генів.

Оскільки в цьому випадку ген, який контролює вироблення пігменту, є лише у Х-хромосомі, то одного відсутнього фрагмента ДНК достатньо, щоб кіт став повністю рудим.

У самок є дві Х-хромосоми, тому для рудого забарвленням ДНК має бути відсутня в обох хромосомах. Тож в їхньому випадку цей колір хутра малоймовірний.

Професор Хіроюкі Сасакі, генетик Університету Кюсю, є великим любителем котів, тож вирішив розкрити таємниці генів рудої кішки в надії, що це може сприяти подоланню котячих хвороб.

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