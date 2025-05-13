Панда-дипломатія: чи справді всі панди належать Китаю та хто їх отримує

Фото Unsplash А чи знав (-ла) ти, що всі панди світу належать Китаю? І чому не в кожному зоопарку можна їх знайти? Під час прогулянки зоопарком Праги я очікувала побачити Велику панду або ж як її ще називають — бамбукового ведмедя. Та як виявилося, ані в Києві, ані у сусідній Празі, ані в зоопарку Варшави немає звичайної панди. Тож наживо вдалося роздивитися лише червону панду, значно меншу за розмірами та з іншим забарвленням. Я вирішила заглибитися в тему, тож розповім, чому панди перетворилися на елемент китайської дипломатії, скільки коштує оренда панди і чи побачимо ми колись панду у київському зоопарку? Чому панди є не в кожному зоопарку Примітка редакторки: варто пояснити наперед, що редакція Вікна-Новини доволі упереджено ставиться до зоопарків, контактних зоопарків, цирків та інших місць, де тварин тримають у неволі і використовують для розваг людей. Ми дотримуємося думки, що тварини мають жити у своєму середовищі, а не в клітках. Живі істоти не мають бути розвагою для людей. Однак в окремих, рідкісних випадках, життя в зоопарках, заповідних зонах чи інших місцях для деяких тварин може бути безпечнішим, ніж у своїх ареалах. Прогулянка зоопарком викликала в мене доволі логічне питання: “Чому тут немає панди?” Таку гарну і рідкісну тварину хочеться побачити бодай раз у житті, тож багато з нас очікують втілити таку можливість саме тут. Та насправді лише привілейовані Китаєм країни можуть отримати панду. І то за величезні кошти, ще й в оренду! Розповідаємо тобі про це детальніше.Фото: Unsplash Як панда перетворилася на символ довіри Китаю За замовчуванням усі панди світу належать Китаю, в якому б куточку планети вони не проживали. Цій країні також належать і всі новонароджені малюки-панди. Є лише кілька випадків, коли тварини і їхнє потомство належать іншій країні. Наприклад, така ситуація у Мексики та Тайваню. Китайці відправляють панд у зоопарки світу на особливих умовах. Існує навіть явище, яке має назву Панда-дипломатія. Задум у тому, що Китай самостійно вибирає, кому може зробити таку послугу. Передача панди в оренду є жестом дипломатії та високих стосунків з КНР. З 1941 до 1984 року Китай міг подарувати панду. Однак після 1984 року отримати тварину країни можуть лише у короткочасну оренду. Започаткувала пандо-дипломатію Сун Мейлін — перша леді Республіки Китай і дружина президента Чан Кайші. У такий спосіб вона висловила вдячність США за допомогу під час облоги з боку Японії. До цього кілька панд були продані до США. Активніше використання панд для досягнення дипломатичних цілей розпочалося з 1950-х років. За майже 30 років Китай подарував 24 тварини дев’ятьом країнам, аби так засвідчити свою дружбу. Зокрема Великі панди були подаровані СРСР, КНДР, США та Сполученому королівству. Фото: Unsplash Найбільшу кількість панд за весь час китайці подарували та виміняли на інших тварин у США. Та вже в 1984 році лідер країни Ден Сяопін заборонив дарувати цих ведмедів. Відтоді працює спеціальна оренда. Спершу країни, які хотіли мати панду, повинні були забезпечити мільйон доларів на рік, і зобов’язатися віддати всіх новонароджених тварин. До уваги також брали стан зоопарку, дипломатичні стосунки з країною, а також майбутню вигідну співпрацю (зокрема, тварин передавали заради продажу корисних копалин). Панда-дипломатія Китаю зі США суттєво загострилася протягом останніх років. Тепер КНР не хоче давати тварин в оренду і поступово забирає тих, хто там жив. У Washington Post це називали уроком культурної дипломатії для американців. Чи є панда у київському зоопарку На жаль, в Україні, й у київському зоопарку зокрема, немає жодної панди. Якщо йдеться про білу або ж Велику панду. Українці не раз цікавилися, чому цієї тварини в нас немає. Останньою була відповідь 2016 року, де чітко дали зрозуміти: на таку панду немає коштів. Київський зоопарк не може дозволити собі утримання білої панди, адже це коштуватиме щонайменше $2 млн на рік. А крім оренди доволі високими були б витрати й на харчування тварини. Фото: Unsplash Плюс фактор повномасштабної війни. Навряд чи Китай дав би дозвіл на оренду панди країні, в якій є пряма загроза життю рідкісної тварини. Червоної, або ж гімалайської панди в українських зоопарках немає також. У природному середовищі вони живуть у хвойних, широколистяних лісах, найчастіше у Непалі, Індії, Бутані, південному Тибеті, М’янмі, Китаї (провінції Сичуань і Юньнань). Читати на тему Вигулювати вомбата чи обіймати панд? Найцікавіші професії у світі Це ж краще, ніж сидіти в офісі? Читай про незвичайні професії! Скільки коштує оренда панди Утримання панди дуже дороге. Крім орендної плати по $1-2 млн, облаштування вольєра, потрібно оплачувати й харчування тварини. Як відомо, панди їдять бамбук. У середньому одна панда з’їдає 40 кілограмів свіжого бамбука щодня. @funnypets722 Panda core.#panda #pandas #pandababy #cuteanimals #funny #funnyanimals #foryour #fyp ♬ QKThr – Aphex Twin Тож деяким зоопаркам годування панд обходиться у сотні тисяч доларів. Так, Единбурзький зоопарк просив пожертви небайдужих на бамбук. А після коронавірусу ситуація погіршилася. Постачання стали скорочуватися, тому деякі зоопарки почали повертати тварин додому раніше. У яких зоопарках світу є панда Звісно, найкраще дивитися на панд в їхньому рідному середовищі проживання. Та не всі можуть дозволити собі подорож до Китаю та місцевих заповідників. У деяких, не так далеко розташованих від України зоопарках, така можливість також буде. Зокрема Велика панда є в зоопарках таких міст: Берлін (Німеччина), Відень (Австрія), Брюгге (Бельгія), Сен-Еньян (Франція), Мадрид (Іспанія), Копенгаген (Данія), Утрехт (Нідерланди). Також панд можна побачити на батьківщині — у китайських зоопарках. А ще у далекому Сингапурі, Тайвані, Північній Кореї, Японії, Індонезії, США, Мексиці, Австралії та Росії. Усі ці зоопарки беруть участь у програмі збереження панд і зобов’язуються всіма засобами забезпечити виживання і продовження популяції виду. Червоним пандам досі загрожує браконьєрство, а також знищення популяцій через масову вирубку лісів. З 2015 року гімалайські панди під загрозою зникнення. Варто додати, що особливі умови у китайському зоопарку Хефей дозволили досягти високих успіхів розведення. Фото: Unsplash Загалом червоні панди більш поширені. Їх можна побачити у зоопарках Чехії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Португалії, Іспанії, Австрії, Швеції, Франції, США, Чилі тощо. Та є висока ймовірність, що з часом панда-дипломатія згасне. Зоозахисники та небайдужі б’ють на сполох, що під час транспортування тварини набувають нових хвороб, а через пережитий стрес живуть менше. Аргументом є і той факт, що тварини мають жити у рідному середовищі. Рідкісні тварини, які мають бути у своєму середовищі проживання, часто перебувають у цирках. Ми розповідали, тварин-артистів треба врятувати від виступів перед людьми.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Китай, Тварини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter