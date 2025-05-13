Панда-дипломатія: чи справді всі панди належать Китаю та хто їх отримує

А чи знав (-ла) ти, що всі панди світу належать Китаю? І чому не в кожному зоопарку можна їх знайти? Під час прогулянки зоопарком Праги я очікувала побачити Велику панду або ж як її ще називають — бамбукового ведмедя. Та як виявилося, ані в Києві, ані у сусідній Празі, ані в зоопарку Варшави немає звичайної панди.

Тож наживо вдалося роздивитися лише червону панду, значно меншу за розмірами та з іншим забарвленням. Я вирішила заглибитися в тему, тож розповім, чому панди перетворилися на елемент китайської дипломатії, скільки коштує оренда панди і чи побачимо ми колись панду у київському зоопарку?

Чому панди є не в кожному зоопарку

Примітка редакторки: варто пояснити наперед, що редакція Вікна-Новини доволі упереджено ставиться до зоопарків, контактних зоопарків, цирків та інших місць, де тварин тримають у неволі і використовують для розваг людей. Ми дотримуємося думки, що тварини мають жити у своєму середовищі, а не в клітках.

Живі істоти не мають бути розвагою для людей. Однак в окремих, рідкісних випадках, життя в зоопарках, заповідних зонах чи інших місцях для деяких тварин може бути безпечнішим, ніж у своїх ареалах.

Прогулянка зоопарком викликала в мене доволі логічне питання: “Чому тут немає панди?” Таку гарну і рідкісну тварину хочеться побачити бодай раз у житті, тож багато з нас очікують втілити таку можливість саме тут.

Та насправді лише привілейовані Китаєм країни можуть отримати панду. І то за величезні кошти, ще й в оренду! Розповідаємо тобі про це детальніше.

Як панда перетворилася на символ довіри Китаю

За замовчуванням усі панди світу належать Китаю, в якому б куточку планети вони не проживали. Цій країні також належать і всі новонароджені малюки-панди. Є лише кілька випадків, коли тварини і їхнє потомство належать іншій країні. Наприклад, така ситуація у Мексики та Тайваню.

Китайці відправляють панд у зоопарки світу на особливих умовах. Існує навіть явище, яке має назву Панда-дипломатія. Задум у тому, що Китай самостійно вибирає, кому може зробити таку послугу. Передача панди в оренду є жестом дипломатії та високих стосунків з КНР.

З 1941 до 1984 року Китай міг подарувати панду. Однак після 1984 року отримати тварину країни можуть лише у короткочасну оренду. Започаткувала пандо-дипломатію Сун Мейлін — перша леді Республіки Китай і дружина президента Чан Кайші. У такий спосіб вона висловила вдячність США за допомогу під час облоги з боку Японії.

До цього кілька панд були продані до США. Активніше використання панд для досягнення дипломатичних цілей розпочалося з 1950-х років. За майже 30 років Китай подарував 24 тварини дев’ятьом країнам, аби так засвідчити свою дружбу.

Зокрема Великі панди були подаровані СРСР, КНДР, США та Сполученому королівству.

Найбільшу кількість панд за весь час китайці подарували та виміняли на інших тварин у США. Та вже в 1984 році лідер країни Ден Сяопін заборонив дарувати цих ведмедів. Відтоді працює спеціальна оренда. Спершу країни, які хотіли мати панду, повинні були забезпечити мільйон доларів на рік, і зобов’язатися віддати всіх новонароджених тварин.

До уваги також брали стан зоопарку, дипломатичні стосунки з країною, а також майбутню вигідну співпрацю (зокрема, тварин передавали заради продажу корисних копалин).

Панда-дипломатія Китаю зі США суттєво загострилася протягом останніх років. Тепер КНР не хоче давати тварин в оренду і поступово забирає тих, хто там жив. У Washington Post це називали уроком культурної дипломатії для американців.

Чи є панда у київському зоопарку

На жаль, в Україні, й у київському зоопарку зокрема, немає жодної панди. Якщо йдеться про білу або ж Велику панду. Українці не раз цікавилися, чому цієї тварини в нас немає. Останньою була відповідь 2016 року, де чітко дали зрозуміти: на таку панду немає коштів.

Київський зоопарк не може дозволити собі утримання білої панди, адже це коштуватиме щонайменше $2 млн на рік. А крім оренди доволі високими були б витрати й на харчування тварини.

Плюс фактор повномасштабної війни. Навряд чи Китай дав би дозвіл на оренду панди країні, в якій є пряма загроза життю рідкісної тварини.

Червоної, або ж гімалайської панди в українських зоопарках немає також. У природному середовищі вони живуть у хвойних, широколистяних лісах, найчастіше у Непалі, Індії, Бутані, південному Тибеті, М’янмі, Китаї (провінції Сичуань і Юньнань).

Скільки коштує оренда панди

Утримання панди дуже дороге. Крім орендної плати по $1-2 млн, облаштування вольєра, потрібно оплачувати й харчування тварини. Як відомо, панди їдять бамбук.

У середньому одна панда з’їдає 40 кілограмів свіжого бамбука щодня.

Тож деяким зоопаркам годування панд обходиться у сотні тисяч доларів. Так, Единбурзький зоопарк просив пожертви небайдужих на бамбук. А після коронавірусу ситуація погіршилася. Постачання стали скорочуватися, тому деякі зоопарки почали повертати тварин додому раніше.

У яких зоопарках світу є панда

Звісно, найкраще дивитися на панд в їхньому рідному середовищі проживання. Та не всі можуть дозволити собі подорож до Китаю та місцевих заповідників. У деяких, не так далеко розташованих від України зоопарках, така можливість також буде.

Зокрема Велика панда є в зоопарках таких міст: Берлін (Німеччина), Відень (Австрія), Брюгге (Бельгія), Сен-Еньян (Франція), Мадрид (Іспанія), Копенгаген (Данія), Утрехт (Нідерланди).

Також панд можна побачити на батьківщині — у китайських зоопарках. А ще у далекому Сингапурі, Тайвані, Північній Кореї, Японії, Індонезії, США, Мексиці, Австралії та Росії.

Усі ці зоопарки беруть участь у програмі збереження панд і зобов’язуються всіма засобами забезпечити виживання і продовження популяції виду.

Червоним пандам досі загрожує браконьєрство, а також знищення популяцій через масову вирубку лісів. З 2015 року гімалайські панди під загрозою зникнення. Варто додати, що особливі умови у китайському зоопарку Хефей дозволили досягти високих успіхів розведення.

Загалом червоні панди більш поширені. Їх можна побачити у зоопарках Чехії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Португалії, Іспанії, Австрії, Швеції, Франції, США, Чилі тощо.

Та є висока ймовірність, що з часом панда-дипломатія згасне. Зоозахисники та небайдужі б’ють на сполох, що під час транспортування тварини набувають нових хвороб, а через пережитий стрес живуть менше. Аргументом є і той факт, що тварини мають жити у рідному середовищі.

Рідкісні тварини, які мають бути у своєму середовищі проживання, часто перебувають у цирках. Ми розповідали, тварин-артистів треба врятувати від виступів перед людьми.

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