Панда-дипломатия: действительно ли все панды принадлежат Китаю и кто их получает

А знал (-а) ли ты, что все панды мира принадлежат Китаю? И почему не в каждом зоопарке их можно найти? Во время прогулки по зоопарку Праги я ожидала увидеть Большую панду или как ее еще называют — бамбукового медведя. Но, как оказалось, ни в Киеве, ни в соседней Праге, ни в зоопарке Варшавы нет привычной панды.

Так что вживую удалось рассмотреть только красную панду, значительно меньшую по размерам и с другим окрасом. Я решила углубиться в тему, поэтому расскажу, почему панды превратились в элемент китайской дипломатии, сколько стоит аренда панды и увидим ли мы когда-нибудь панду в киевском зоопарке?

Почему панды есть не в каждом зоопарке

Примечание редактора: следует объяснить заранее, что редакция Вікна-Новини довольно предвзято относится к зоопаркам, контактным зоопаркам, циркам и другим местам, где животных держат в неволе и используют для развлечений людей. Мы придерживаемся мнения, что животные должны быть в своей среде обитания, а не в клетках.

Живые существа не должны быть развлечением для людей. Однако в отдельных, редких случаях, жизнь в зоопарках, заповедных зонах или других местах для некоторых животных может быть более безопасной, чем в своих ареалах.

Прогулка по зоопарку вызвала у меня довольно логичный вопрос: “Почему здесь нет панды?” Такое красивое и редкое животное хочется увидеть хотя бы раз в жизни, так что многие из нас ожидают реализовать такую ​​возможность именно здесь.

Но на самом деле, только привилегированные Китаем страны могут получить панду. И это за огромные деньги, еще и в аренду! Рассказываем тебе об этом подробнее.

Как панда превратилась в символ доверия Китая

По умолчанию все панды мира принадлежат Китаю, в каком бы уголке планеты они не проживали. Этой стране также принадлежат и все новорожденные малыши-панды. Есть всего несколько случаев, когда животные и их потомство принадлежат другой стране. К примеру, такая ситуация у Мексики и Тайваня.

Китайцы отправляют панд в зоопарки мира на особых условиях. Существует даже явление под названием Панда-дипломатия. Замысел состоит в том, что Китай самостоятельно выбирает, кому может оказать такую ​​услугу. Передача панды в аренду — жест дипломатии и высоких отношений с КНР.

С 1941 по 1984 год Китай мог подарить панду. Однако после 1984 года получить животное страны могут только в кратковременную аренду. Начала панда-дипломатию первая леди Республики Китай Сун Мэйлин — жена президента Чан Кайши. Таким способом она выразила благодарность США за помощь в осаде со стороны Японии.

До этого несколько панд были проданы в США. Более активное использование панд для достижения дипломатических целей началось с 1950-х годов. За почти 30 лет Китай подарил 24 животных девяти странам, чтобы так засвидетельствовать свою дружбу.

В частности, Большие панды были подарены СССР, КНДР, США и Соединенному королевству.

Больше всего панд за все время китайцы подарили и выменяли на других животных у США. Но уже в 1984 году лидер страны Дэн Сяопин запретил дарить этих медведей. С тех пор работает специальная аренда. Сначала страны, желавшие иметь панду, должны были обеспечить миллион долларов в год и обязаться отдать всех новорожденных животных.

Ко вниманию брали также состояние зоопарка, дипломатические отношения со страной, а также будущее выгодное сотрудничество (животных передавали, в том числе, ради продажи полезных ископаемых).

Панда-дипломатия Китая и США существенно обострилась за последние годы. Теперь КНР не хочет давать животных в аренду и постепенно забирает тех, кто там жил. В Washington Post это называли уроком культурной дипломатии для американцев.

Есть ли панда в киевском зоопарке

К сожалению, в киевском зоопарке, а также в Украине нет ни одной панды. Если речь идет о белой или Большой панде. Украинцы не раз интересовались, почему этого животного у нас нет. Последним был ответ 2016 года, где четко дали понять: на это нет денег.

Киевский зоопарк не может позволить себе содержание белой панды, ведь это обойдется в минимум $2 млн в год. А кроме аренды достаточно высокими были бы расходы и на питание животного.

Ко всему следует добавить фактор полномасштабной войны. Вряд ли Китай дал бы разрешение на аренду панды стране, в которой есть прямая угроза жизни редкого животного.

Красной, или гималайской панды в украинских зоопарках нет тоже. В природе они обитают в хвойных, широколиственных лесах, чаще всего в Непале, Индии, Бутане, южном Тибете, Мьянме, Китае (провинции Сычуань и Юньнань).

Сколько стоит аренда панды

Содержание панды очень дорогое. Кроме арендной платы по $1-2 млн, обустройства вольера, нужно оплачивать и питание животного. Как известно, панды едят бамбук.

В среднем одна панда съедает 40 килограммов свежего бамбука каждый день.

Поэтому некоторым зоопаркам кормление панд обходится в сотни тысяч долларов. Так, Эдинбургский зоопарк просил пожертвования неравнодушных на бамбук. А после коронавируса ситуация усугубилась. Поставки стали сокращаться, поэтому некоторые зоопарки начали возвращать животных домой раньше.

В каких зоопарках мира есть панда

Конечно, лучше всего смотреть на панд в их родной среде обитания. Но не все могут позволить себе путешествие в Китай и местные заповедники. В некоторых не так далеко расположенных от Украины зоопарках такая возможность тоже будет.

В частности, Большая панда есть в зоопарках таких городов: Берлин (Германия), Вена (Австрия), Брюгге (Бельгия), Сен-Эньян (Франция), Мадрид (Испания), Копенгаген (Дания), Утрехт (Нидерланды).

Также панд можно увидеть на родине — в китайских зоопарках. А еще в далеком Сингапуре, Тайване, Северной Корее, Японии, Индонезии, США, Мексике, Австралии и России.

Все эти зоопарки участвуют в программе сохранения панд и обязуются всеми способами обеспечить выживание и продление популяции вида.

Красным пандам до сих пор грозит браконьерство, а также уничтожение популяций из-за массовой вырубки лесов. С 2015 года гималайские панды под угрозой исчезновения. Следует добавить, что особые условия в китайском зоопарке Хефей позволили добиться высоких успехов разведения.

В общем, красные панды более распространены. Их можно увидеть в зоопарках Чехии, Германии, Великобритании, Словении, Португалии, Испании, Австрии, Швеции, Франции, США, Чили.

Но высока вероятность, что со временем панда-дипломатия угаснет. Зоозащитники и неравнодушные бьют тревогу, что после долгой транспортировки животные приобретают новые болезни, а из-за пережитого стресса живут меньше. Аргументом является тот факт, что животные должны жить в родной среде.

Редкие животные, которые должны жить в своей естественной среде, часто находятся в цирках. Мы рассказывали, что животных-артистов надо спасти от выступлений перед людьми.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.