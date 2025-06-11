Беременность с помощью ИИ: в США впервые использовали технологию для оплодотворения.

Первая беременность с помощью искусственного интеллекта — такими новостями ошеломили врачи Центра фертильности Колумбийского университета. Пара, пытавшаяся создать семью почти два десятилетия, смогла родить ребенка благодаря новой технологии на основе ИИ.

Колумбийский университет во главе с доктором Зевом Уильямсом решил проблему азооспермии или отсутствия обнаруженных сперматозоидов в эякуляте. Этот диагноз ответственен за 10% случаев бесплодия в США.

Раньше в этих случаях использовали донорскую сперму. Теперь можно решить проблему с помощью технологий. Как именно — рассказали в журнале Time.

Первая беременность с помощью ИИ: как это стало возможным

Хотя невооруженным глазом образец спермы мужчины с азооспермией может выглядеть нормально, микроскоп показывает совсем другое, говорит Уильямс.

Высококвалифицированные специалисты редко находят сперматозоиды в таких образцах эякулята, ведь он часто заполнен другими остатками.

К тому же сперматозоиды являются самой маленькой клеткой в ​​организме, и неудивительно, что даже самые лучшие специалисты испытывают проблемы с азооспермией.

Уильямс и его команда потратили пять лет на разработку системы, которая сочетала алгоритм искусственного интеллекта для выявления сперматозоидов. Для этого использовали жидкостный чип, пропускавший образец спермы через крошечную трубочку на пластиковом чипе.

Если ИИ видел сперму, то ее крошечную часть направляли в отдельную трубочку и собирали. Несколько сперматозоидов, выделенных таким образом, затем можно было хранить, замораживать и использовать для оплодотворения яйцеклетки.

Система получила название STAR — Sperm Track and Recovery. Для нее вдохновились подходами, которые астрофизики используют для привлечения ИИ в выявление новых звезд и планет.

— Я сравниваю это с поиском иглы, спрятанной в тысячи стоек сена. Но он может сделать это за пару часов — и так мягко, что вытягиваемую сперму можно использовать для оплодотворения яйцеклетки.

STAR отличается от систем искусственного интеллекта, разработанных для сканирования и обнаружения определенных признаков, так как сочетает анализ со способностью активно изолировать соответствующую цель.

Система сканирует восемь миллионов изображений примерно в час. По мнению врача, этот инструмент может продвинуть лечение бесплодия для многих пар.

Чтобы протестировать систему, авторы решили провести некое соревнование между эмбриологами и ИИ. Интеллект должен был найти в тех образцах, где люди не справились с задачей.

— Эмбриологи действительно упорно работали, чтобы найти сперматозоиды, поскольку они не хотели, чтобы их затмила машина. В одном из образцов, которые они анализировали в течение двух дней и не нашли сперматозоидов, STAR нашел за 44 часа.

Как ИИ помог родить ребенка паре в США

Рози и ее муж стали первой парой, зачавшей ребенка с помощью STAR в марте 2025 года. Пара почти 19 лет пыталась зачать ребенка.

До беременности они рассматривали различные варианты решения проблемы азооспермии ее мужа, в частности, хирургическое вмешательство и привлечение эксперта из-за границы для ручного анализа и выделения спермы.

Затем супруги познакомились с Уильямсом и решились на его испытания. Для пары использование STAR не требовало никаких дополнительных тестов или процедур.

— Мы сводили свои надежды к минимуму после стольких разочарований, — рассказывает Рози.

В ходе испытаний врачи собрали несколько образцов спермы с помощью ИИ и заморозили их. Затем во время овуляции взяли яйцеклетки будущей матери, а также свежий образец спермы, чтобы пропустить через STAR и использовать для оплодотворения.

Замороженная сперма резервна на случай, если в новом образце эякулята не найдут сперматозоидов.

В марте того же года они узнали, что яйцеклетки Рози были успешно оплодотворены и готовы к переносу в ее матку через несколько дней.

— После переноски мне понадобилось два дня, чтобы поверить, что я действительно беременна, — говорит Рози.

Сейчас она находится на четвертом месяце беременности и все свидетельствует о том, что ее беременность протекает хорошо.

— Я до сих пор просыпаюсь утром и не могу поверить, правда это или нет. И я до сих пор не верю, что беременна, пока не увижу результаты сканирования.

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