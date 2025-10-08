У селі Котівка Радомишльської громади Житомирської області сталася трагедія: 43-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння вбив свою 42-річну дружину Світлану та 9-річну доньку Ангеліну, розправився з домашніми котами та собакою, а потім напав на сусідку, поранивши її ножем. Читай у матеріалі деталі цього інциденту.

Чоловіка звинувачують у вбивствах — деталі слідства

В ефірі телемарафону Єдині новини зазначили, що підозрюваний зізнався у скоєному, а суд відправив його під варту. Виявилося, що батьки були позбавлені батьківських прав ще в серпні, але соціальні служби не вилучили дітей, що призвело до відкриття провадження за службову недбалість.

За даними поліції, подія сталася вдень під час сімейного конфлікту. Нетверезий чоловік кухонним ножем завдав смертельних поранень дружині. На крик матері прибігла 9-річна донька, і зловмисник поранив також дитину. Після цього він задушив двох котів на подвір’ї, склав їх у мішок, а на вулиці побив і вбив собаку.

З мішком у руках він рушив до сусідок: одну з них, 62-річну Тетяну, він поранив ножем. Жінка нині перебуває в лікарні. Поліцейські затримали підозрюваного на вулиці, коли він повертався додому. У будинку виявили тіла загиблих: мати лежала на веранді, а дівчинка — в кімнаті.

Місцеві жителі приголомшені.

Просто перед трагедією їх бачили на вулицях села.

— розповідає сусідка. Односельці зазначають, що родина була проблемною: подружжя часто пило, були скандали, а діти іноді крали по хатах.

З 2023 року сім’я перебувала на обліку як така, що опинилася в складних обставинах. Сусіди згадують, що чоловік був агресивним у нетверезому стані, але тверезим — роботящим. Соціальні служби відвідували родину, але ефективних заходів не вжили.

У родині було п’ятеро дітей: крім загиблої Ангеліни, 11-річна сестра (яка в момент трагедії гуляла з друзями), 15-річна донька (живе та навчається в іншому місті) та двоє повнолітніх дітей.

Найбільш шокуюче — діти взагалі не мали жити з батьками. Наприкінці серпня суд позбавив подружжя батьківських прав, але соціальні служби Радомишля не вилучили дітей.

Староста села запевняє, що не мав інформації про це рішення. Керівниця місцевої служби у справах дітей уникає коментарів, а її заступниця — у відпустці. Через це відкрито кримінальне провадження за службову недбалість: посадовцям загрожує до п’яти років ув’язнення.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний поводився зухвало: ходив по залу, сідав, перебивав суддю. Суд відправив його в СІЗО на час слідства. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення, але попереду — низка експертиз, включаючи психіатричну. Загиблих поховали, а за 11-річною донькою доглядають родичі.



