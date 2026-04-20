Тіло депутата Одеської міськради знайдено в автомобілі: що відомо

Ранок 20 квітня 2026 року в Одесі розпочався з резонансної новини, яка сколихнула політичні кола міста. Поліція Одещини офіційно підтвердила факт смерті одного з депутатів міської ради, чиє тіло було знайдено в автомобілі на одній із вулиць Приморського району.

За попередньою версією слідства, чоловік міг накласти на себе руки, скориставшись вогнепальною зброєю. На місці події з ранніх годин працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі трагедії, що передували фатальному пострілу.

Загибель Олександра Іваницького: правоохоронці розглядають версію самогубства

Згодом стало відомо, що загиблим є 51-річний Олександр Іваницький, досвідчений управлінець та впливовий політик, який протягом трьох скликань поспіль представляв інтереси одеситів у міській раді.

Іваницький належав до найближчого оточення мера Одеси Геннадія Труханова та займав вагому позицію в ієрархії партії Довіряй ділам.

Його вважали одним із ключових фігурантів міської політики, зокрема завдяки багаторічному головуванню в постійній комісії з питань житлово-комунального господарства — одному з найбільш складних та стратегічних напрямів життєдіяльності міста.

Професійний шлях Олександра Іваницького був тісно пов’язаний із розбудовою Одеси. Маючи вищу інженерно-будівельну та юридичну освіти, а також ступінь кандидата технічних наук, він тривалий час працював на керівних посадах у будівельній галузі та портовій інфраструктурі. Депутатську діяльність почав ще у 2010 році.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо остаточної правової кваліфікації інциденту та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція ретельно перевіряє всі можливі версії, щоб виключити або підтвердити стороннє втручання, хоча наразі версія про самогубство залишається основною.

Фото: Думська.

Раніш ми розповідали про теракт у Києві 18 квітня — читай в матеріалі хронологію подій та на якому етапі слідство.

