Тело депутата Одесского горсовета найдено в автомобиле: что известно

Утро 20 апреля 2026 года в Одессе началось с резонансной новости, всколыхнувшей политические круги города. Полиция Одесщины официально подтвердила факт смерти одного из депутатов городского совета, чье тело было обнаружено в автомобиле на одной из улиц Приморского района.

По предварительной версии следствия, мужчина мог покончить с собой, воспользовавшись огнестрельным оружием. На месте происшествия с ранних часов работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все детали трагедии, предшествовавшие роковому выстрелу.

Гибель Александра Иваницкого: правоохранители рассматривают версию самоубийства

Впоследствии стало известно, что погиб 51-летний Александр Иваницкий, опытный управленец и влиятельный политик, который в течение трех созывов подряд представлял интересы одесситов в городском совете.

Иваницкий принадлежал к ближайшему окружению мэра Одессы Геннадия Труханова и занимал весомую позицию в иерархии партии Доверяй делам.

Его считали одним из ключевых фигурантов городской политики, в частности благодаря многолетнему председательству в постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству — одному из наиболее сложных и стратегических направлений жизнедеятельности города.

Профессиональный путь Александра Иваницкого был тесно связан с развитием Одессы. Имея высшее инженерно-строительное и юридическое образование, а также степень кандидата технических наук, он долгое время работал на руководящих должностях в строительной отрасли и портовой инфраструктуре. Депутатскую деятельность начал еще в 2010 году.

В настоящее время правоохранители решают вопрос окончательной правовой квалификации инцидента и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция тщательно проверяет все возможные версии, чтобы исключить или подтвердить постороннее вмешательство, хотя версия о самоубийстве остается основной.

Фото: Думська.

Раньше мы рассказывали о теракте в Киеве 18 апреля — читай в материале хронологию событий и на каком этапе следствие.

