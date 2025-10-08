В селе Котовка Радомышльской общины Житомирской области произошла трагедия: 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою 42-летнюю жену Светлану и 9-летнюю дочь Ангелину, расправился с домашними котами и собакой, а затем напал на соседку. Читай в материале детали этого инцидента.

Мужчину обвиняют в убийствах — детали следствия

В эфире телемарафона Єдині новини отметили, что подозреваемый признался в содеянном, а суд отправил его под стражу. Оказалось, что родители были лишены родительских прав еще в августе, но социальные службы не изъяли детей, что привело к открытию дела за служебную халатность.

По данным полиции, ситуация случилась днем ​​во время семейного конфликта. Нетрезвый мужчина кухонным ножом нанес смертельные ранения жене. На крик матери прибежала 9-летняя дочь, и злоумышленник ранил ребенка. После этого он задушил двух кошек во дворе, сложил их в мешок, а на улице избил и убил собаку.

С мешком в руках он направился к соседкам: одну из них, 62-летнюю Татьяну, он ранил ножом. Женщина сейчас находится в больнице. Полицейские задержали подозреваемого на улице, когда он возвращался домой. В доме обнаружили тела погибших: мать лежала на веранде, а девочка — в комнате.

Местные жители ошеломлены.

Просто перед трагедией их видели на улицах села.

— рассказывает соседка. Односельчане отмечают, что семья была проблемной: супруги часто пили, были скандалы, а дети иногда воровали по домам.

С 2023 года семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных обстоятельствах. Соседи вспоминают, что мужчина был агрессивен в нетрезвом состоянии, но трезв — трудолюбивым. Социальные службы посещали семью, но эффективные меры не приняли.

В семье было пятеро детей: кроме погибшей Ангелины, 11-летняя сестра (которая в момент трагедии гуляла с друзьями), 15-летняя дочь (живет и учится в другом городе) и двое совершеннолетних детей.

Самое шокирующее — дети вообще не должны были жить с родителями. В конце августа суд лишил супругов родительских прав, но социальные службы Радомышля не изъяли детей.

Староста села уверяет, что не располагал информацией об этом решении. Руководитель местной службы по делам детей избегает комментариев, а ее заместительница — в отпуске. Поэтому открыто уголовное производство за служебную халатность: должностным лицам грозит до пяти лет заключения.

При избрании мер пресечения подозреваемый вел себя вызывающе: ходил по залу, садился, перебивал судью. Суд направил его в СИЗО на время следствия. Мужчине грозит пожизненное заключение, но впереди ряд экспертиз, включая психиатрическую. Погибших похоронили, а за 11-летней дочерью ухаживают родственники.



