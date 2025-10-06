В лесах, где война не дает передышки, медики становятся последним барьером между жизнью и смертью. Читай в материале, как медик чуть не убил оккупанта за то, что тот унес жизни у его друга.

Убить или нет: как медик хотел отомстить

Все начинается с хаоса эвакуации. Медик готовится к следующему раненому, предупреждая, что будет больно и просит держаться. Раненый пытается держаться, а вокруг раздаются слова о свободной Украине, которые повторяются как лозунг, напоминая, за что ребята воюют.

Ситуация усугубляется, когда враг прорывается. Медик вспоминает, как обстановка ухудшилась, когда его коллегу ранило, и они стали меньше рисковать. А потом поступила информация о штурме с тыла.

Один из товарищей сразу согласился добровольцем на зачистку позиции для отражения атаки. Группа отправилась, сначала была связь, но потом она оборвалась, и никто не знал, что с ними произошло.

Они ранят одного из россиян и приносят его раненого. Оказывается, что их товарищ погиб. В тот момент чувства были смешанными: с одной стороны хотелось отомстить за друга, с другой — нужно было оказать помощь и передать раненого дальше.

Медик выполняет свой долг, промывает рану, успокаивает, благодарит выдержку и напоминает держаться. И снова раздаются слова о свободной Украине и славе героям, как ритуал, поддерживающий дух.

Боец вспоминает о самых тяжелых моментах: этот штурм стал одним из самых тяжелых эмоционально за все время в лесу. После атаки враги разбежались, их отлавливали по одному, и эта работа доставляла определенное удовольствие.

Медик рассказывает, что чаще всего случались ранения от сбросов, а также минометов. Он пытается сохранить конечности, заменяя турникеты и используя другие способы остановки кровотечения, потому что потеря ноги из-за того, что можно было затащить, считается неприемлемой.

За плечами — обучение в Азове, где прошли хороший курс по медицине. Это дало большую базу, потому что раньше с тактической медициной дела почти не было. Без этих курсов они не знали бы об устройствах помощи, и все было бы в разы хуже.

Через руки медика прошли около 180 раненых, учитывая контузии и прочее. Несмотря на риски, он доволен: быть медиком безопаснее, чем простым пехотинцем, но ответственность больше — при жизни человека. Встречи со спасенными приятны: они благодарят, жмут руку, называют красавчиком.



