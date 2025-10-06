Истории Рассказы

Между местью и обязанностью: как медик спас оккупанта, убившего его собрата

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 06 октября 2025, 16:00 3 мин.
месть с обязанностью

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь