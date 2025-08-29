Серед потерпілих — діти! Скільки сексуальних злочинів скоєно в Україні за 2025 рік

Офіс Генерального прокурора надав УП статистику того, скільки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості було скоєно в Україні від початку року, а також — скільки з них стосувалися дітей. Ділимося цими даними з тобою.

Скільки сексуальних злочинів зафіксували у 2025 році: статистика Генпрокуратури

За даними Офісу Генерального прокурора, за період з січня по червень 2025 року зафіксовано 587 злочинів проти статевої свободи та недоторканості.

Водночас зареєстровано 661 кримінальне провадження. З них 78 були закриті, а 338 справ — уже скеровані до суду. Йдеться не про воєнні злочини, скоєні росіянами, а “внутрішні”, — скоєні громадянами України.

245 злочинів кваліфікували як зґвалтування. За статистикою, це приблизно 40 випадків по Україні на місяць — і це ті, про які потерпілі наважуються розповісти.

Статистика потерпілих традиційно не на користь жінок. Високі показники насилля щодо неповнолітніх та малолітніх дітей.

Серед потерпілих — 175 жінок і 70 чоловіків. Серед них 60 неповнолітніх та 114 малолітніх дітей (до 14 років).

108 кримінальних проваджень обліковані як сексуальне насильство. У більшості випадків (78) потерпілими є жінки. Від сексуального насильства в Україні від початку року потерпілими визнали щонайменше 30 чоловіків. Ще 19 неповнолітніх і 65 малолітніх дітей потрапили до списку потерпілих.

Виходячи зі статистики, малолітні діти страждають від сексуального насильства майже в однаковій кількості випадків, як жінки.

Ще 122 провадження відкриті за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. У 95 випадках потерпілими є дівчата, у 5 — малолітні діти. Ще 22 випадки припадає на хлопців.

100 проваджень стосуються розбещення неповнолітніх, зокрема 82 — малолітніх.

9 кримінальних проваджень обліковані за домагання до дитини для сексуальних дій. Більшість з них (6) стосувалися малолітніх.

Три кримінальні провадження відкриті за примушування до сексуального зв’язку. Вік та статі потерпілих не вказують.

Майже 1000 проваджень обліковано за отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, збут, зберігання, ввезення чи розповсюдження.

Протягом останніх п’яти років кількість сексуальних злочинів змінювалася то в бік зменшення, то у бік збільшення. Ось детальна статистика:

2021 рік: 930 кримінальних проваджень.

2022 рік: 623 кримінальних провадження (може бути більше через війну, окупацію та складність фіксації).

2023 рік: 947 кримінальних проваджень.

2024 рік: 872 кримінальних провадження.

Перша половина 2025 року: 587 кримінальних проваджень.

