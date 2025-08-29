Среди потерпевших — дети! Сколько сексуальных преступлений совершено в Украине за 2025 год

Офис Генерального прокурора предоставил УП статистику того, сколько преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности было совершено в Украине с начала года, а также — сколько из них касались детей. Делимся с этими данными.

Сколько сексуальных преступлений зафиксировано в 2025 году: статистика Генпрокуратуры

По данным Офиса Генерального прокурора, за период с января по июнь 2025 зафиксировано 587 преступлений против половой свободы и неприкосновенности.

В то же время зарегистрировано 661 уголовное производство. Из них 78 были закрыты, а 338 дел уже направлены в суд. Речь идет не о военных преступлениях, совершенных россиянами, а о “внутренних”, — совершенных гражданами Украины.

245 преступлений квалифицировали как изнасилование. По статистике это примерно 40 случаев по Украине в месяц — и это те, о которых потерпевшие решаются рассказать.

Статистика потерпевших традиционно не в пользу женщин. Высокие показатели насилия в отношении несовершеннолетних и малолетних детей.

Среди пострадавших — 175 женщин и 70 мужчин. В их числе 60 несовершеннолетних и 114 малолетних детей (до 14 лет).

108 уголовных производств учтены как сексуальное насилие. В большинстве случаев (78) пострадавшими являются женщины. От сексуального насилия в Украине с начала года потерпевшими признали не менее 30 мужчин. Еще 19 несовершеннолетних и 65 малолетних детей попали в список пострадавших.

Исходя из статистики, малолетние дети страдают от сексуального насилия почти в одинаковом количестве случаев, как женщины.

Еще 122 производства открыты за совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В 95 случаях пострадали девушки, в 5 — малолетние дети. Еще 22 случая приходится на парней.

100 производств касаются развращения несовершеннолетних, в том числе 82 — малолетних.

9 уголовных производств учтены за домогательства к ребенку для сексуальных действий. Большинство из них (6) касались малолетних.

Три уголовных производства открыты за принуждение к сексуальной связи. Возраст и пол потерпевших не указывают.

Почти 1000 производств открыли за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, сбыт, хранение, ввоз или распространение.

За последние пять лет количество сексуальных преступлений менялось то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения. Вот подробная статистика:

2021 год: 930 уголовных производств.

2022 год: 623 уголовных производства (может быть больше из-за войны, оккупации и сложности фиксации).

2023 год: 947 уголовных производств.

2024 год: 872 уголовных производства.

Первая половина 2025 года: 587 уголовных производств.

