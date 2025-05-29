Побажання дітям на літні канікули від вчителя: щирі слова з гумором

Найбільше школярі очікують літні канікули. Для них цей найкращий період у шкільні роки. Перед закінченням навчального року вчителі дають настанови та кажуть побажанням своїм учням на літні канікули.

Ми зібрали для тебе добірку побажань дітям на літні канікули від вчителя. Зберігай щирі веселі вітання ще й з гумором.

Побажання дітям на літні канікули від вчителя

Любі діти, вітаю вас із початком літніх канікул! Нарешті можна забути про домашні завдання. Бажаю вам сонячних днів, цікавих пригод і море морозива. Нехай кожен день приносить усмішки, нові відкриття та м’який пісок між пальцями. І головне — повертайтеся восени з новими силами й без зайвого пилу в рюкзаках!

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Бажаю вам, мої сонечка, солодкої полуниці, яскравого сонця та великих пригод. Нехай цього літа ви наберетеся сил, здоров’я та… гарного настрою (бо вчителю теж треба трохи спокою!). Пірнайте у воду, книжки й фантазії — що кому більше до душі. А уроки — залишимо на потім. Восени ще встигнемо розумнішими стати!

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Відпочивайте, бешкетуйте, мандруйте (але без травм і синців, будь ласка!). Спіть досхочу, грайтеся, ловіть рибу й комарів. Якщо випадково захочете згадати таблицю множення — не лякайтеся, це мине! Але книжку хоча б одну за літо прочитати — не злочин, а героїзм. І обіцяйте мені: жодної нудьги

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Нехай літо стане фільмом, де головні ролі — це ви, а жанр — комедія з пригодами. Знімайте власні “серіали” — на дачі, на морі, на бабусиному городі. Бажаю вам, щоб кожен день був наче нова серія — весела, сонячна й трохи безглузда. І без реклами домашки! Чекаю на вас із новими історіями — щиро й з нетерпінням.

Вмикайте режим “канікули” на максимум! Нехай у вас буде більше сонця, ніж гаджетів, і більше друзів, ніж лайків. Набирайтесь сил, вражень і здорових щічок! Якщо знання випадково випадуть з голови — восени допоможу зібрати назад. Але хоча б трохи залишіть місця для нових!

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Уявіть, що літо — це білий аркуш, і тільки ви вирішуєте, якими фарбами його розфарбувати. Малюйте веселку з пригод, кавунів і нових друзів. Бажаю, щоб жоден день не був чорно-білим! І пам’ятайте: засмага змиється, а враження залишаться. А на осінь збережіть хоч трохи енергії — нам ще разом відкривати світ!

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Коли навіть учитель каже: “Відпочинь добре!” — значить, час! Влаштуйте собі літо без будильників і з максимумом морозива. Гуляйте, грайте, дихайте, мрійте! А якщо побачите цікаву хмару — сфотографуйте, я додам у презентацію. Чекаю восени з посмішками й засмагою!

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Нехай ці канікули стануть великою мандрівкою — навіть якщо це подорож на велосипедах до сусіднього парку. Бажаю вам пригод, що не поміщаються в Instagram і веселощів, які не вміщаються в підручники. Не бійтеся бути дивакуватими, добрими й щасливими. І хоча я вас трохи відпускаю — думками буду поруч. Усе літо — ваше, тож ловіть його, як сачком метелика!

Деякі діти вже назавжди залишають стіни школи. Раніше ми ділилися привітаннями для випускників.

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