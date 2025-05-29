Стиль життя Свята

Побажання дітям на літні канікули від вчителя: щирі слова з гумором

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Травня 2025, 19:15
Побажання дітям на літні канікули від вчителя
Фото Unsplash

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