МОН обновило правила разделения классов на группы: что изменится для украинских школ в 2026 году

Министерство образования и науки Украины ввело обновленные правила разделения школьных классов на группы, что стало очередным шагом в реформировании общего среднего образования. Согласно новым нормам, обнародованным 31 марта 2026 года, учебные заведения получают значительно больше гибкости для организации учебного процесса.

Это позволит педагогам больше внимания уделять каждому ребенку и обеспечить качественное взаимодействие в малых группах, что особенно актуально в условиях современных вызовов.

Больше внимания изучению языков: в начальной школе разрешили разделение на группы

Важной новацией стала легализация разделения на группы во время дистанционного обучения. Теперь школы могут официально применять этот механизм и в онлайн-формате, что создает условия для живой коммуникации учителя с учениками даже через экран монитора.

Для начальной школы установлен новый порог: теперь разделение на группы при изучении украинского и иностранных языков разрешено в классах, где насчитывается 24 и более учеников. Это решение направлено на то, чтобы заложить фундамент речевых навыков у детей на ранних этапах обучения через более интенсивную практику.

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В средней и старшей школе количественные показатели для разделения остались без изменений – процедура возможна в классах с наполняемостью более 27 учащихся. Однако настоящая революция происходит в сегменте старшей профильной школы.

Для пилотных учебных заведений предусмотрена возможность создания межклассных групп численностью от 8 человек для изучения профильных предметов и интегрированных курсов. Это позволяет учащимся разных классов объединяться в соответствии со своими образовательными интересами, выбирая именно те дисциплины, которые понадобятся им для будущей карьеры.

Министерство образования отмечает, что эти изменения являются фундаментом для полноценного запуска профильной старшей школы, запланированного на 2027 год. Тогда модель обучения по выбору и формированию гибких межклассных групп станет общедоступной для всех лицеев страны.

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