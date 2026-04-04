Для тебя Образование

МОН обновило правила разделения классов на группы: что изменится для украинских школ в 2026 году

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 апреля 2026, 12:00 2 мин.
разделили на подгруппы в школах в 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь