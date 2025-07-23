Угасла так рано! Памяти актрисы театра Франко Анастасии Добрыниной

Украинский театр потерял еще одну звезду. Стало известно, что скончалась артистка Анастасия Добрынина.

Она ушла из жизни преждевременно, на 43 году жизни. Чем запомнилась актриса театра и когда пройдет прощание, рассказываем дальше в материале.

Как умерла Анастасия Добрынина

На 43 году жизни скончалась актриса театра Анастасия Добрынина. Об этом сообщил Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко, где работала Добрынина.

— С глубокой грустью извещаем о непоправимой потере — на 43-м году жизни преждевременно ушла в мир иной актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина.

Анастасия была неотъемлемой частью театра с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труды, любви и вдохновения, — отметили в сообщении театра.

Художественный руководитель театра Франко Евгений Нищук прокомментировал печальную новость и выразил соболезнования близким и родным.

— Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях, — написал он.

Также на потерю отреагировала Римма Зюбина, Павел Пискун, Василий Неволов и другие.

Прощание пройдет в кругу семьи артистки.

Биография Анастасии Добрыниной

Анастасия родилась в творческой семье. Актером был дедушка Анатолий Пономаренко, отец Вячеслав Добрынин — работал в театре. Мать Наталья Пономаренко руководит литературной частью театра.

В 2004 году и сама Анастасия присоединилась к коллективу театра Франко после завершения курса Олега Шаварского в Национальном университете театра и кино им. Карпенка-Карого.

Она запомнилась по ролям в спектаклях:

Кайдашева сімʼя — здесь она играла роль бабы Палажки;

Весілля Фігаро;

Незрівнянна;

Комедія на руїнах;

Житейське море.

Недавно умер актер с мировой узнаваемостью, который стал известен благодаря сериалу Все женщины ведьмы. Больше об этом — по ссылке.

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