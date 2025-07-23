Згасла так рано! Пам’яті акторки театру Франка Анастасії Добриніної

Український театр втратив ще одну свою зірку. Стало відомо, що померла артистка Анастасія Добриніна. Вона пішла з життя передчасно, на 43 році життя. Чим запамʼяталася акторка театру та коли відбудеться прощання, розповідаємо далі у матеріалі. Як померла Анастасія Добриніна На 43 році життя померла акторка театру Анастасія Добриніна. Про це 21 липня повідомив Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, де працювала Добриніна.— З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату — на 43-му році життя передчасно пішла у засвіти актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення, — зазначили у дописі театру. Художній керівник театру Франка Євген Нищук прокоментував сумну новину та висловив співчуття близьким і рідним. — Шокувальна новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди в наших серцях, спогадах, світлинах, — написав він. Також на втрату відреагувала Римма Зюбіна, Павло Піскун, Василь Неволов та інші. Прощання пройде у сімейному колі артистки. Читати на тему Померла Тетяна Шеліга: чим запам’ятається заслужена артистка України Що відомо про причини смерті акторки — читай у матеріалі. Біографія Анастасії Добриніної Анастасія походила з творчої родини. Актором був дідусь Анатолій Пономаренко, батько Вʼячеслав Добринін — працював у театрі. Мати Наталія Пономаренко керує літературною частиною театру. У 2004 році сама Анастасія приєдналася до колективу театру Франка, після завершення курсу Олега Шаварського у Національному університеті театру та кіно ім.Карпенка-Карого. Вона запамʼяталася за ролями у виставах: Кайдашева сімʼя — тут вона грала роль баби Палажки; Весілля Фігаро; Незрівнянна; Комедія на руїнах; Житейське море. Нещодавно помер актор зі світовою впізнаваністю, який став відомий завдяки серіалу Всі жінки відьми. Більше про це — за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Актори Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter