Згасла так рано! Пам’яті акторки театру Франка Анастасії Добриніної

Український театр втратив ще одну свою зірку. Стало відомо, що померла артистка Анастасія Добриніна.

Вона пішла з життя передчасно, на 43 році життя. Чим запамʼяталася акторка театру та коли відбудеться прощання, розповідаємо далі у матеріалі.

Як померла Анастасія Добриніна

На 43 році життя померла акторка театру Анастасія Добриніна. Про це 21 липня повідомив Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, де працювала Добриніна.

— З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату — на 43-му році життя передчасно пішла у засвіти актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна.

Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення, — зазначили у дописі театру.

Художній керівник театру Франка Євген Нищук прокоментував сумну новину та висловив співчуття близьким і рідним.

— Шокувальна новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди в наших серцях, спогадах, світлинах, — написав він.

Також на втрату відреагувала Римма Зюбіна, Павло Піскун, Василь Неволов та інші.

Прощання пройде у сімейному колі артистки.

Біографія Анастасії Добриніної

Анастасія походила з творчої родини. Актором був дідусь Анатолій Пономаренко, батько Вʼячеслав Добринін — працював у театрі. Мати Наталія Пономаренко керує літературною частиною театру.

У 2004 році сама Анастасія приєдналася до колективу театру Франка, після завершення курсу Олега Шаварського у Національному університеті театру та кіно ім.Карпенка-Карого.

Вона запамʼяталася за ролями у виставах:

Кайдашева сімʼя — тут вона грала роль баби Палажки;

Весілля Фігаро;

Незрівнянна;

Комедія на руїнах;

Житейське море.

Нещодавно помер актор зі світовою впізнаваністю, який став відомий завдяки серіалу Всі жінки відьми. Більше про це — за посиланням.

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