День Святого Николая 2025: дата, традиции добра и чуда — празднуем по-украински

Пройдет ещё немного времени, и настанет то волшебное холодное декабрьское утро, когда в доме можно услышать звонкие шаги детей, которые нетерпеливо бегут к своим туфелькам на подоконнике. Или с утра ищут подарки под подушкой.

Это особенный день — праздник Святого Николая, который теперь Украина отмечает 6 декабря (по старому церковному календарю — 19 декабря). Это праздник, когда добро буквально оживает, а маленькие чудеса становятся реальностью.

Кстати, для взрослых этот праздник тоже особенный — он даёт возможность проявить милосердие, щедрость и заботу о ближнем.

Больше об истории и традициях дня Святого Николая — в материале.

День Святого Николая — история праздника

Представь себе тёплый средиземноморский городок Патара на территории современной Турции — именно там более 1700 лет назад родился Николай, человек, который впоследствии стал символом доброты и щедрости на все времена.

Его семья была верующей и состоятельной, а сам Николай с детства отличался особой чуткостью и способностью к состраданию: он не просто наблюдал беду — он действовал.

Когда родители умерли, оставив ему большое наследство, он раздал все деньги бедным, сиротам и нуждающимся, доказывая, что настоящее богатство не в сундуках с золотом, а в сердце.

О его тайных добрых поступках знали не из его слов, а из чужих благодарных голосов. Но когда его доброту и мудрость заметили, Николай стал епископом Миры — маленького города в Ликии. И это был не просто церковный титул: он заботился о людях, опекал бедных, защищал сирот и вдов.

Именно в роли епископа он прославился многочисленными чудесами. Легенды повествуют, что он спасал мореплавателей от бури, исцелял больных и поддерживал тех, кто попадал в беду.

Но самая известная история, которая объясняет нашу современную традицию оставлять подарки в обуви или носках, звучит так:

В городе жила бедная семья с тремя дочерьми. У них не было денег на приданое, и девочки были обречены на тяжёлую жизнь.

Николай узнал об их беде и, чтобы помочь незаметно, подбросил ночью мешочки с золотом. Легенда гласит, что он бросил их прямо в дом, и один из мешочков случайно попал в туфли, которые сушили на камине.

Именно с этого случая возникла традиция оставлять на ночь обувь или маленькие мешочки для подарков.

После смерти Святого Николая 6 декабря 343 года память о нём разрослась в сотни историй. А День Святого Николая в средневековой Европе стал одним из самых ожидаемых зимних дней.

Читать по теме Что подарить мужчине на Святого Николая: идеи для настоящей магии тепла и уюта Идеи подарков для мужчины на день Святого Николая — чем удивить и порадовать.

День Святого Николая начали праздновать в Украине — традиции праздника

В нашу землю Николай пришёл вместе с христианством — тихо, как приходят добрые вести. В Киевской Руси его почитали как покровителя путешественников, воинов и земледельцев.

Но обычай дарить детям подарки появился позже — он пришёл в Украину из Западной Европы, особенно с польско-литовских земель.

Именно тогда в украинских семьях появились первые “миколайчики” — это были простые подарочки: пряники, орешки, тёплые перчатки, которые ждали детей под подушкой.

В разных регионах Украины детей одаривали и праздновали несколько по-разному. Например, во Львове до середины двадцатого века существовала популярная традиция, когда Святой Николай ходил по домам, заходил в дом и разговаривал с детьми. Он спрашивал, были ли они послушными, а за ним ходили ангелочки — символ добра — и чёртики — символ грехов.

А в некоторых селах на Волыни существовало поверье, что в ночь на Николая нужно выйти во двор и попросить святого сохранить скот от болезней и хищников.

На Подолье любили петь николаевские песни — что-то среднее между колядками и щедривками.

Вечером девушки иногда собирались и гадали на Николая: кто увидит своего суженого — к той придут свататься в следующем году.

Во многих селах существовал красивый обычай: на Николая никто не ссорился, так как верили, что святой может забрать мир из семьи на целый год.

На Полесье к празднику часто пекли особое николаевское печенье в форме звёзд или птичек — для детей и как оберег дома.

А в Киеве традиция Николая особенно расцвела в XIX–XX веках, когда начали устраивать первые детские благотворительные акции. В этот день посещали сиротские приюты, больницы, приносили сладости и игрушки — многие современные благотворительные инициативы выросли именно из этих старинных мероприятий.

Интересно, что дети 200–300 лет назад писали совсем другие письма Николаю. В них они не столько просили подарки, сколько исповедовались о своём поведении. Дети рассказывали, слушались ли родителей, помогали ли по хозяйству, не злословили ли, ходили ли в церковь и не брали ли чужого.

А просили самое необходимое или совсем простые вещи: тёплую одежду, обувь, новую книгу, ленту, расчёску, пряник, деньги на обучение или на свечу для церкви.

Сегодня в Украине День Святого Николая — это не просто детский праздник подарков. Это день, когда можно и нужно самому творить добро.

Война сделала наш мир ещё более уязвимым, число обездоленных людей возросло, и идти по пути Святого Николая как никогда актуально.

Хочешь знать всё о подарках на Николая — рассказываем, что положить под ёлку ребёнку.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!