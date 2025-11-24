День Святого Миколая 2025: дата, традиції добра і дива — святкуємо по-українськи

Мине ще трохи часу, і настане той чарівний холодний грудневий ранок, коли в оселі можна почути дзвінкі кроки дітей, які нетерпляче біжать до своїх черевиків на підвіконні. Або спросоння шукають дарунки під подушкою.
Це особливий день — свято Святого Миколая, яке тепер Україна відзначає 6 грудня (за старим церковним календарем 19 грудня). Це свято, коли добро буквально оживає, а маленькі дива стають реальністю.
До речі, для дорослих це свято також особливе — воно дає змогу проявити милосердя, щедрість і турботу про ближнього.
Більше по історію та традиції дня Святого Миколая — у матеріалі.
День Святого Миколая — історія свята
Уяви собі тепле середземноморське містечко Патара на території сучасної Туреччини — саме там понад 1700 років тому народився Миколай, людина, яка згодом стала символом доброти і щедрості на всі часи.
Його родина була віруючою та заможною, а сам Миколай із дитинства вирізнявся особливою чуйністю та здатністю до співчуття: він не просто спостерігав біду — він діяв.
Коли батьки померли, залишивши йому великий спадок, він роздав усі гроші бідним, сиротам і нужденним, доводячи, що справжнє багатство не в скринях із золотом, а в серці.
