Що подарувати дитині на День святого Миколая: цікаві ідеї для хлопчика та дівчинки

День святого Миколая та Новий рік є найулюбленішими святами у діток! Тож варто подарувати їм трохи дива у ці темні часи! Рано чи пізно настає той момент, коли треба підбирати подарунок.

Треба виконати неординарне замовлення маленького фантазера. То що ж подарувати дитині на Святого Миколая?

Що подарувати дитині на Миколая

У дітей фантазія розвинута значно більше, ніж у дорослих. Тож не дивуйся, що в листі до святого Миколая можна знайти ляльку з яскраво-зеленим волоссям і мечем. І не важливо, що в жодному магазині її не знайдеш. Треба викручуватися.

Але діти нині йдуть в ногу з технологіями, і дехто замість іграшок просить пилосос або сучасні гаджети. Якщо раніше дітей можна було задовольнити солодощами, то зараз усе стало набагато складніше.

Що подарувати хлопчику на День святого Миколая

Старшим хлопчикам можна подарувати таке:

конструктор Лего

настільні ігри

ігрові приставки

сертифікати на активності — у парк розваг, катання на конях, ліплення тощо

бездротові навушники

нову клавіатуру чи мишку

книжки

музичний інструмент

велосипед / ролики / скейт

прикрасу

щось, про що дитина давно мріяла

Що ще можна подарувати дитині на День святого Миколая

Якщо батькам дали задання вибрати подарунки на Миколая для дитини, можна звернути увагу на набори солодощів та невеликі іграшки. Однак не всім дітям можна солодке, тож краще вибрати цукерки без цукру, пастилу тощо.

Також можна вибрати щось корисне з канцелярії, новенькі пляшки чи ланчбокси. Або ж похід у парк атракціонів, екскурсія на фабрику ялинкових іграшок чи фабрику цукерок, або похід у театр на казку.

А меншим діткам краще подарувати те, що потребує взаємодії з батьками та допоможе набути соціальних навичок. Скажімо, набір лікаря чи касира або щось, пов’язане з творчістю.

Треба дарувати те, що можна змайструвати власноруч. І, можливо, дитина своїми ручками зробить того ж суперунікального єдиноріжку і так казка оживе, — каже дитяча психологиня Олена Божук.

Також вона зазначає, що головне — це не подарунки, а приготування, атмосфера й сенс свята. А він простий — зберегти віру в дива.

Вдома можуть лунати різдвяні пісні, дитина просто очікує цю чарівну ніч і готує молочко з печивом. Інколи це набагато емоційніше, ніж сам подарунок.

Що подарувати дівчинці на День святого Миколая

А ось ще топ-10 подарунків для дівчинки на Миколая:

набори для творчості

набір дитячої косметики

лялька

м’яка інтерактивна іграшка

модні аксесуари (сумка чи прикраси)

вертольоти чи кораблики на керуванні

щось для зимового катання

пазли та настільні ігри

фігурки улюблених персонажів

щось, про що дитина розповідала із захватом.

Сподіваємося, тобі вдасться влаштувати атмосферу дива вдома. Але частенько буває так, що у великій родині, навіть якщо ти все обрав за списком подарунків, діти можуть сваритися між собою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про подарунки дітям на святого Миколая в школу.

