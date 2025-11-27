Вірші до Дня Святого Миколая — добірка, щоб читати, вивчати та розважатися зі своєю малечею

Кожне свято у житті дитини — це не лише час див та радості, але й приємного нового досвіду, адже можна починати вчити, наприклад, вірші до Дня Святого Миколая.
Цей процес може не лише допомогти розвитку дитини, але й цікаво провести разом час, коли батьки віддають максимум уваги своїй малечі. Вона ж натомість тішить їх своїми особливими інтерпретаціями рядків.
Та якщо у тебе немає сил вигадувати власні віршики, тобі завжди допоможе підбірка від Вікон.
Вірші до Дня святого Миколая, легкі для запам’ятовування
На Святого Миколая
Радість увесь світ проймає,
Миколаю раді всюди
У родині свято буде.
Вірш про святого Миколая на чотири рядки
Вже ідуть морози люті
І впаде пухнастий сніг.
Миколая ждуть усюди
Всі у цю чарівну ніч.
***
Вже приходить ніч чарівна,
Спить увесь рідненький край.
Скоро вже до нас,
Завітає Миколай.
Хай радіє увесь світ,
Й український наш нарід.
***
Вже малеча вся чекає
Так радіє дітвора
І усі, усі дорослі
Миколая ждуть у гості.
***
Я з нетерпінням так чекаю, Миколаю.
Щось таємниче в цьому є для нас.
Ніхто, ніколи наперед не знає
З чим і в який він прийде час.
Вірш про Миколая
В грудні ніч чарівна,
Бо з небесного човна
Миколай на землю сходить
І дива усюди творить.
Буду щиро Миколая цьогоріч просити,
Щоб зіслав із неба ласку
Українським дітям.
Святий отче Миколаю,
Просим тебе щиро:
Єдність дай у ріднім краю,
Злагоди та миру!
***
У Миколая попрошу,
Не цукерок і не грошей,
А здоров’я мамі й тату,
Щастя і миру в кожну хату,
Слави й волі всій родині,
Нашій рідній Україні.
***
Мій святенький Миколаю,
Приходи скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
