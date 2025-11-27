Вірші до Дня Святого Миколая — добірка, щоб читати, вивчати та розважатися зі своєю малечею

Кожне свято у житті дитини — це не лише час див та радості, але й приємного нового досвіду, адже можна починати вчити, наприклад, вірші до Дня Святого Миколая.

Цей процес може не лише допомогти розвитку дитини, але й цікаво провести разом час, коли батьки віддають максимум уваги своїй малечі. Вона ж натомість тішить їх своїми особливими інтерпретаціями рядків.

Та якщо у тебе немає сил вигадувати власні віршики, тобі завжди допоможе підбірка від Вікон.

Вірші до Дня святого Миколая, легкі для запам’ятовування

На Святого Миколая

Радість увесь світ проймає,

Миколаю раді всюди

У родині свято буде.

Вірш про святого Миколая на чотири рядки

Вже ідуть морози люті

І впаде пухнастий сніг.

Миколая ждуть усюди

Всі у цю чарівну ніч.

***

Вже приходить ніч чарівна,

Спить увесь рідненький край.

Скоро вже до нас,

Завітає Миколай.

Хай радіє увесь світ,

Й український наш нарід.

***

Вже малеча вся чекає

Так радіє дітвора

І усі, усі дорослі

Миколая ждуть у гості.

***

Я з нетерпінням так чекаю, Миколаю.

Щось таємниче в цьому є для нас.

Ніхто, ніколи наперед не знає

З чим і в який він прийде час.

Вірш про Миколая

В грудні ніч чарівна,

Бо з небесного човна

Миколай на землю сходить

І дива усюди творить.

Буду щиро Миколая цьогоріч просити,

Щоб зіслав із неба ласку

Українським дітям.

Святий отче Миколаю,

Просим тебе щиро:

Єдність дай у ріднім краю,

Злагоди та миру!

***

У Миколая попрошу,

Не цукерок і не грошей,

А здоров’я мамі й тату,

Щастя і миру в кожну хату,

Слави й волі всій родині,

Нашій рідній Україні.

***

Мій святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

