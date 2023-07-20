Старовинними закутками історії. Куди піти в Мукачево та що подивитися — добірка цікавих місць

Мукачево вже досить давно приваблює мандрівників не лише з усіх куточків України, але й з інших країн. Та попри це нові туристи все одно повсякчас з’являються на його старовинних вулицях, щоб пізнати його давню історію та спробувати розгадати кілька місцевих таємниць.

Побудоване за усіма канонами найвидатнішої європейської архітектури, воно притягує до себе погляди та тішить око навіть найвибагливіших подорожніх. Однак лишається питання, як не загубитись у цій красі та що подивитись у Мукачеві?

Вікна зібрали для тебе підбірку найбільш видатних пам’яток міста, історія якого збереглась у найменших цеглинках будівель.

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Гора Ловачка

Думаєш, як встигнути у місті побачити одразу все? Звісно, можна спробувати пройти все Мукачево за день поспіхом. Та є ще один непоганий варіант — спершу дістатись гори Ловачка, що височіє на 297 м над рівнем моря. Адже саме це найкраще місце, звідки можна побачити одразу все місто.

Також тут можна трохи відпочити та погойдатись на гойдалках над урвищем, або ж спуститись у старовинний підвал із залою для дегустації закарпатських вин, настоянок, сидру та навіть джину.

Палац князів Ракоці

Архітектурна пам’ятка національного значення зараз слугує приміщенням художньої школи, але колись це був справжній палац з каменю в бароковому стилі.

Його будівництво розпочалось ще наприкінці 17 століття, а за сотню років — він був перебудований та розширений. І так траплялось ще не раз, оскільки володіння будівлею переходило з рук в руки: від князів трансільванської династії Ракоці до німецького графа Шенборна-Бухгейма. Тепер зрештою цим місцем володіє мистецтво та атмосфера творчості учнів художньої школи.

Замок Паланок

Чи не найбільш відомою пам’яткою міста залишається саме замок Паланок, який був побудований ще у 14 столітті на горі на висоті 70 метрів над рівнем моря. Тож цю візитівку Мукачева просто неможливо оминути увагою.

Цікаво буде роздивитись не лише зовнішній екстер’єр будівлі, але й ознайомитись з її внутрішнім оздобленням, таємними двориками, а також — історичним музеєм та оглядовим майданчиком.

Міська ратуша

Ще одне місце, яке важко не помітити у місті, — це саме Міська ратуша. Вона повністю відреставрована, а всередині збирається місцева рада.

Це світло-зелена будівля з баштою у стилі модерн з вкрапленням неоромантизму, яка ще з початку 20 століття притягує погляди перехожих.

Також ратуша має рідкісної краси балкони та куранти, які й досі нагадують місцевим про час. А ось майбутнім поколінням дістанеться не просто годинник чи пам’ятка, а справжнє послання, адже в основі будівлі закладена капсула часу.

Кафедральний Костел святого Мартина

Складно не згадати й про костел, який був побудований на честь одного найшанованіших святих і покровителя міста Мукачево — Святого Мартина. Будівля, яка була зведена на місці старого католицького храму, оформлена у світло-коричневих тонах, але він цього виглядає лише більш ефектно.

Однією з окрас інтер’єру Костелу є музичний орган, який був збудований ще у 1913 році. Та першиною будівлі залишається старовинна каплиця Святого Йосипа — єдина будова, що вціліла від колишнього храму та датується 14 століттям.

Вона виконана у готичному стилі. Фасад каплиці прикрашений великою аркою трояндою та хрестами, сама ж вона має ще вузькі стрілчасті вікна та укріплення могутніми опорами.

Замок графів Шенборнів

Ця пам’ятка архітектури знаходиться не в самому місті, а за його межами, але все ж таки варта уваги, адже цей замок вважається одним з найкрасивіших маєтків, що є поруч з Мукачевом. Побудований у романтичному стилі з готично-романськими нотками ще у 19 столітті як резиденція графів для відпочинку.

Спершу існував лише маленький дерев’яний будиночок, у якому граф Шенборн проводив свої прийоми. Та згодом ця будівля зазнала значних змін та набула обрисів розкоші з атмосферою французького Відродження.

Свято-Дмитрівська церква

Ще одне місце, що вважається пам’яткою національного значення та заради якого доведеться покинути місто. Однак це того варте, адже у наближених районах Мукачева практично не збереглося дерев’яних церковних пам’яток, окрім Свято-Дмитрівської церкви у селі Вільховиця.

Будівля репрезентує бойківський тип споруд та датується ще 17 століттям, про що свідчить напис на її дверях. Та що цікавіше — це село не її рідне. Як так? Спочатку церква знаходилась у селі Бистриця, але на початку 20 століття її перенесли у Вільховицю та трохи перебудували. Однак перейматись автентичністю не варто, оскільки донині збереглося як мінімум гонтове покриття її даху.

Всередині ж можна побачити також ікони 19 століття та незвичний фігурний виріз у внутрішній стіні між західним і центральним приміщеннями.

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