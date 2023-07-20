Старинными уголками истории. Куда пойти в Мукачево и что посмотреть — подборка интересных мест

Мукачево уже довольно давно привлекает путешественников не только со всех уголков Украины, но и из других стран. Но несмотря на это, новые туристы все равно постоянно появляются на его старинных улицах, чтобы узнать его давнюю историю и попытаться разгадать несколько местных тайн.

Построенное по всем канонам величайшей европейской архитектуры, оно притягивает к себе взгляды и радует глаз даже самых требовательных путников. Однако остается вопрос, как не потеряться в этой красоте и что посмотреть в Мукачево?

Вікна собрали для тебя подборку самых выдающихся достопримечательностей города, история которого сохранилась в самых маленьких кирпичиках построек.

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Гора Ловочка

Думаешь, как успеть увидеть в городе сразу все? Конечно, можно попытаться пройти все Мукачево за день наспех. Но есть еще один неплохой вариант — сначала добраться до горы Ловачка, возвышающейся на 297 м над уровнем моря. Ведь это самое лучшее место, откуда можно увидеть сразу весь город.

Также здесь можно немного отдохнуть и покачаться на качелях над обрывом, или спуститься в старинный подвал с залом для дегустации закарпатских вин, настоек, сидра и даже джина.

Дворец князей Ракоци

Архитектурный памятник национального значения сейчас служит помещением художественной школы, но когда-то это был настоящий дворец из камня в барочном стиле.

Его строительство началось еще в конце 17 века, а за сотню лет он был перестроен и расширен. И так случалось еще не раз, поскольку владение зданием переходило из рук в руки: от князей трансильванской династии Ракоци до немецкого графа Шенборна-Бухгейма. Теперь, в конце концов, этим местом владеет искусство и атмосфера творчества учеников художественной школы.

Замок Паланок

Замок Паланок, построенный в 14 веке на горе на высоте 70 метров над уровнем моря, остается едва ли не самой известной достопримечательностью города. Так что эту визитную карточку Мукачева просто невозможно не заметить.

Будет интересно посмотреть не только на внешний вид здания, но и познакомиться с его внутренним убранством, тайными двориками, а также — историческим музеем и смотровой площадкой.

Городская ратуша

Еще одно место, которое трудно не заметить в городе, — это именно Городская ратуша. Она полностью отреставрирована, а внутри собирается местный совет.

Это светло-зеленое здание с башней в стиле модерн с вкраплением неоромантизма, еще с начала 20 века притягивающее взгляды прохожих.

Также ратуша имеет редкой красоты балконы и куранты, которые до сих пор напоминают местным о времени. А вот будущим поколениям достанутся не просто часы или памятка, а настоящее послание, ведь в основе здания заложена капсула времени.

Кафедральный Костел святого Мартина

Сложно не вспомнить и о костеле, построенном в честь одного из самых почитаемых святых и покровителя города Мукачево — Святого Мартина. Здание, построенное на месте старого католического храма, оформлено в светло-коричневых тонах, но он этого выглядит лишь более эффектно.

Одним из украшений интерьера Костела является музыкальный орган, построенный еще в 1913 году. Первиной здания остается старинная часовня Святого Иосифа — единственное здание, которое уцелело от бывшего храма и датируется 14 веком.

Она исполнена в готическом стиле. Фасад часовни украшен большой аркой розой и крестами, сама она имеет еще узкие стрельчатые окна и укрепление мощными опорами.

Замок графов Шенборнов

Эта достопримечательность архитектуры находится не в самом городе, а за его пределами, но все же достойна внимания, ведь этот замок считается одним из самых красивых поместий рядом с Мукачевом. Построен в романтическом стиле с готическо-романскими нотками еще в 19 веке как резиденция графов для отдыха.

Сначала существовал маленький деревянный домик, в котором граф Шенборн проводил свои приемы. Но впоследствии это здание претерпело значительные изменения и приобрело очертания роскоши с атмосферой французского Возрождения.

Свято-Дмитровская церковь

Еще одно место, которое считается памяткой национального значения и ради которого придется покинуть город. Однако это того стоит, ведь в приближенных районах Мукачево практически не сохранилось деревянных церковных памяток, кроме Свято-Дмитровской церкви в селе Ольховица.

Здание представляет бойковский тип построек и датируется еще 17 веком, о чем свидетельствует надпись на ее дверях. Но что интереснее — это село не ее родное. Как это? Сначала церковь находилась в селе Быстрица, но в начале 20 века ее перенесли в Ольховицу и перестроили. Однако беспокоиться подлинностью не стоит, поскольку до сих пор сохранилось как минимум гонтовое покрытие ее крыши.

Внутри можно увидеть также иконы 19 века и необычный фигурный вырез во внутренней стене между западным и центральным помещениями.

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