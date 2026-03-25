Масштабная атака на энергосистему Черниговщины: более 212 тысяч абонентов без света

Сегодня, 25 марта 2026 года, энергосистема Черниговской области понесла серьезный удар в результате очередной террористической атаки со стороны РФ. Враг целенаправленно попал по критическим объектам энергетической инфраструктуры в нескольких районах области, что привело к массовым отключениям электроснабжения.

По данным АО Черниговоблэнерго, ситуация остается напряженной, а общее количество абонентов, оказавшихся в темноте, превышает 212 тысяч.

В Чернигове и районе обесточено 150 тысяч потребителей из-за вражеского удара

Наиболее критическая ситуация зафиксирована в Черниговском районе, где в результате попадания по энергообъекту было обесточено около 150 тысяч абонентов. Масштабное отключение охватило как областной центр – город Чернигов, так и близлежащие населенные пункты района.

Это привело к частичным перебоям в работе электротранспорта, объектов водоснабжения и связи. Энергетики отмечают, что повреждения существенные и сейчас проводится оценка масштабов разрушений для координации восстановительных работ.

Кроме центральной части области, под ударом оказался объект энергетики в Нежинском районе. Эта атака повлекла за собой цепную реакцию в сетях, из-за чего без электроэнергии остались жители трех районов: Нежинского, Новгород-Северского и Прилуцкого. Всего в этом секторе обесточены около 62 тысяч потребителей.

Специалисты АО Черниговоблэнерго уже готовы начать аварийно-восстановительные работы, однако главным фактором остается ситуация с безопасностью. Ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий, как только военные и спасатели дадут соответствующее разрешение.

