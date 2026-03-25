Масштабна атака на енергосистему Чернігівщини: понад 212 тисяч абонентів без світла

Сьогодні, 25 березня 2026 року, енергосистема Чернігівської області зазнала серйозного удару внаслідок чергової терористичної атаки з боку РФ. Ворог цілеспрямовано поцілив по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох районах області, що призвело до масових відключень електропостачання.

За даними АТ Чернігівобленерго, ситуація залишається напруженою, а загальна кількість абонентів, які опинилися в темряві, перевищує 212 тисяч.

У Чернігові та районі знеструмлено 150 тисяч споживачів через ворожий удар

Найбільш критична ситуація зафіксована у Чернігівському районі, де внаслідок влучання по енергооб’єкту було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів. Масштабне відключення охопило як обласний центр — місто Чернігів, так і прилеглі населені пункти району.

Це призвело до часткових перебоїв у роботі електротранспорту, об’єктів водопостачання та зв’язку. Енергетики зазначають, що пошкодження є суттєвими і наразі проводиться оцінка масштабів руйнувань для координації відновлювальних робіт.

Окрім центральної частини області, під ударом опинився об’єкт енергетики у Ніжинському районі. Ця атака спричинила ланцюгову реакцію в мережах, через що без електроенергії залишилися мешканці трьох районів: Ніжинського, Новгород-Сіверського та Прилуцького. Загалом у цьому секторі знеструмлено близько 62 тисяч споживачів.

Фахівці АТ Чернігівобленерго вже готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи, проте головним фактором залишається безпекова ситуація. Ремонтні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно військові та рятувальники дадуть відповідний дозвіл.

