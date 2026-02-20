Як приватизувати квартиру в 2026: перелік документів та вартість послуги

В Україні продовжує діяти механізм безоплатної передачі державного та комунального житла у приватну власність мешканців. Процедура приватизації залишається доступною для громадян, які ще не скористалися цим правом раніше, оскільки закон дозволяє зробити це лише один раз у житті.

Попри те, що процес можна пройти самостійно, Міністерство розвитку громад та територій попереджає: будь-яка неточність у документах може загальмувати оформлення на кілька місяців, тому важливо чітко дотримуватися алгоритму дій.

Читай в матеріалі, як приватизувати квартиру в 2026 році та які документи мають бути задля успішного проходження цього процесу.

Як приватизувати квартиру в 2026: що варто знати

Процедура приватизації не обов’язково потребує залучення дорогих посередників. Першим кроком для мешканця є звернення до органу приватизації за місцем проживання.

Найчастіше ці функції виконують Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або профільні відділи місцевих рад. Ключовою умовою є те, що безоплатна передача житла здійснюється лише в межах встановленої норми площі.

Якщо загальна площа квартири перевищує ці ліміти, власнику доведеться внести доплату за кожний надлишковий квадратний метр.

Що потрібно для приватизації квартири у 2026: перелік документів

Рішення про приватизацію ухвалюється на підставі зібраного пакета документів, який має підтвердити законність проживання та склад сім’ї. До основного переліку входять:

Заява на приватизацію житла.

Копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх повнолітніх членів сім’ї.

Довідка про склад сім’ї (або перелік зареєстрованих осіб).

Технічний паспорт на квартиру та ордер (або договір найму).

Довідка, яка підтверджує, що людина не використовувала право на безоплатну приватизацію раніше.

Якщо у квартирі зареєстровано кілька дорослих, обов’язково додається їхня письмова згода. У випадках, коли серед мешканців є діти, органи приватизації прискіпливо стежать за тим, щоб їхні житлові права не були порушені, що може потребувати додаткових погоджень від органів опіки.

Однією з найчастіших перешкод стає втрата ордера на житло. Проте, це не є автоматичним приводом для відмови. У такому разі варто звернутися до підприємства, яке обслуговує будинок (ЖЕК чи ОСББ), або до місцевого архіву для отримання копії чи виписки.

Якщо ж архівні дані не збереглися, законність заселення доведеться доводити через суд. Позитивне рішення суду стане легітимною підставою для подальшого оформлення права власності.

Скільки коштує приватизація квартири в 2026

Згідно з житловою реформою, в Україні готуються до суттєвого перегляду правил передачі житла у приватну власність. Новий закон фактично скасовує можливість безкоштовної приватизації квартир для більшості категорій населення.

Цей процес не буде миттєвим: громадяни матимуть один рік після офіційного припинення або скасування воєнного стану, щоб завершити оформлення документів за старими правилами. Після завершення цього перехідного періоду право на безоплатне отримання житла у власність залишиться виключним привілеєм лише для окремих верств суспільства.

Закон чітко визначає чотири категорії громадян, для яких механізм безоплатної приватизації буде збережено безстроково:

Військовослужбовці та члени їхніх родин (як гарантія соціального захисту захисників).

Співробітники Національної поліції.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Для всіх інших громадян, які не входять до вищезгаданого переліку, держава пропонує перехід до нових моделей забезпечення житлом.

Щодо фінансової сторони питання, то навіть безкоштовна приватизація передбачає певні витрати на оформлення паперів. У 2026 році самостійна приватизація, за умови, що всі документи в порядку, обходиться в середньому від 3 000 до 5 000 гривень. Сюди входять оплата технічного паспорта, адміністративні збори та нотаріальні послуги.

Якщо ж громадянин вирішить звернутися за допомогою до юридичних компаній для супроводу процедури під ключ, вартість таких послуг стартуватиме від 12 000 гривень.

