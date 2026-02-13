Житлова революція: Зеленський підписав закон про соціальну оренду та цифровізацію черг

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4586-IX Про основні засади житлової політики (законопроєкт №12377). Цей документ офіційно дає старт переходу від застарілих радянських підходів до прозорих європейських стандартів.

Про деталі реновації та нові інструменти підтримки громадян повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реформа житлової політики: відхід від радянщини та нові пріоритети

Масштабна реформа житлової політики закладає фундамент для створення системи, де в центрі стоять реальні потреби людини, а не формальні звіти. Замість черг, які не рухалися десятиліттями, запроваджуються зрозумілі правила для держави, громад та інвесторів.

Як зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, ухвалення цього закону фактично запускає механізми, які зроблять дах над головою доступнішим для кожного. Це також сигнал міжнародним партнерам про те, що Україна готова масштабувати інвестиції у цей сектор.

Нова житлова політика: соціальна оренда та компенсації до 100%

Затверджена нова житлова політика передбачає впровадження інституту соціальної (доступної) оренди. Це абсолютно нова форма оренди житла, де держава зможе компенсувати частину або навіть повну вартість плати залежно від доходу та соціального статусу родини.

Ключові зміни в межах реформи:

Фонди доступного житла: створення житла виключно для оренди без права його приватизації;

Оператори житла: поява спеціальних неприбуткових та приватних організацій, які будуватимуть оселі та управлятимуть ними;

Цифрова черга : усі заявки оброблятимуться в Єдиній електронній системі, що виключає корупцію та чиновницьке втручання.

Житлова реформа: як зміниться процес отримання даху над головою

Ця житлова реформа є частиною зобов’язань України в межах плану Ukraine Facility. Окрім цифровізації, документ встановлює жорсткі вимоги до якості нерухомості та передбачає механізми реновації застарілого житлового фонду.

Завдяки автоматизації процесів, для громадян стає доступною нова форма отримання житла, де кожен зможе прозоро відстежувати свій статус у системі, отримувати актуальні пропозиції щодо оренди чи будівництва та користуватися державними програмами без зайвих бар’єрів.

До підготовки реформи долучилися провідні міжнародні партнери, зокрема Світовий банк та агенції ООН, що гарантує високі стандарти її реалізації.

Нагадаємо, підписання цього закону є частиною системних змін у містобудуванні. Раніше ми писали, що настав час прощатися з хрущовками, адже Верховна Рада готує нове житлове законодавство, яке дозволить розпочати масштабну реновацію та знесення аварійних будинків по всій країні.

