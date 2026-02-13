Жилищная революция: Зеленский подписал закон о социальной аренде и цифровизации очередей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4586-IX Об основных принципах жилищной политики (законопроект №12377). Этот документ официально дает старт переходу от устаревших советских подходов к прозрачным европейским стандартам.

О деталях реновации и новых инструментах поддержки граждан сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Реформа жилищной политики: уход от советщины и новые приоритеты

Масштабная реформа жилищной политики закладывает фундамент для создания системы, в центре которой стоят реальные потребности человека, а не формальные отчеты. Вместо очередей, которые не двигались десятилетиями, вводятся понятные правила для государства, общин и инвесторов.

Как отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, принятие этого закона фактически запускает механизмы, которые сделают крышу над головой доступнее для каждого. Это также сигнал международным партнерам о том, что Украина готова масштабировать инвестиции в этот сектор.

Новая жилищная политика: социальная аренда и компенсации до 100%

Утвержденная новая жилищная политика предусматривает внедрение института социальной (доступной) аренды. Это совершенно новая форма аренды жилья, где государство сможет компенсировать часть или даже полную стоимость оплаты в зависимости от дохода и социального статуса семьи.

Ключевые изменения в рамках реформы:

Фонды доступного жилья: создание жилья исключительно для аренды без права его приватизации;

Операторы жилья: появление специальных неприбыльных и частных организаций, которые будут строить жилье и управлять им;

Цифровая очередь: все заявки будут обрабатываться в Единой электронной системе, что исключает коррупцию и чиновничье вмешательство.

Жилищная реформа: как изменится процесс получения жилья

Эта жилищная реформа является частью обязательств Украины в рамках плана Ukraine Facility. Кроме цифровизации, документ устанавливает жесткие требования к качеству недвижимости и предусматривает механизмы реновации устаревшего жилищного фонда.

Благодаря автоматизации процессов гражданам становится доступна новая форма получения жилья, где каждый сможет прозрачно отслеживать свой статус в системе, получать актуальные предложения по аренде или строительству и пользоваться государственными программами без лишних барьеров.

К подготовке реформы присоединились ведущие международные партнеры, в частности Всемирный банк и агентства ООН, что гарантирует высокие стандарты её реализации.

Напомним, подписание этого закона является частью системных изменений в градостроительстве. Ранее мы писали, что пришло время прощаться с хрущевками, так как Верховная Рада готовит новое жилищное законодательство, которое позволит начать масштабную реновацию и снос аварийных домов по всей стране.

