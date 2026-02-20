Как приватизировать квартиру в 2026 году: перечень документов и стоимость услуги

В Украине продолжает действовать механизм безвозмездной передачи государственного и коммунального жилья в частную собственность жителей. Процедура приватизации остается доступной для граждан, которые еще не воспользовались этим правом ранее, поскольку закон позволяет сделать это только один раз в жизни.

Несмотря на то, что процесс можно пройти самостоятельно, Министерство развития общин и территорий предупреждает: любая неточность в документах может затормозить оформление на несколько месяцев, поэтому важно четко следовать алгоритму действий.

Читай в материале, как приватизировать квартиру в 2026 году и какие документы должны быть для успешного прохождения этого процесса.

Как приватизировать квартиру в 2026 году: что нужно знать

Процедура приватизации не обязательно требует привлечения дорогостоящих посредников. Первым шагом для жильца является обращение в орган приватизации по месту жительства.

Чаще всего эти функции выполняют Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или профильные отделы местных советов. Ключевым условием является то, что безвозмездная передача жилья осуществляется только в пределах установленной нормы площади.

Если общая площадь квартиры превышает эти лимиты, владельцу придется внести доплату за каждый избыточный квадратный метр.

Что нужно для приватизации квартиры в 2026 году: перечень документов

Решение о приватизации принимается на основании собранного пакета документов, который должен подтвердить законность проживания и состав семьи. В основной перечень входят:

Заявление на приватизацию жилья.

Копии паспортов и идентификационных кодов всех совершеннолетних членов семьи.

Справка о составе семьи (или перечень зарегистрированных лиц).

Технический паспорт на квартиру и ордер (или договор найма).

Справка, подтверждающая, что человек не использовал право на бесплатную приватизацию ранее.

Если в квартире зарегистрировано несколько взрослых, обязательно прилагается их письменное согласие. В случаях, когда среди жильцов есть дети, органы приватизации тщательно следят за тем, чтобы их жилищные права не были нарушены, что может потребовать дополнительных согласований от органов опеки.

Одним из самых частых препятствий становится потеря ордера на жилье. Однако это не является автоматическим поводом для отказа. В таком случае стоит обратиться в предприятие, обслуживающее дом (ЖЭК или ОСМД), или в местный архив для получения копии или выписки.

Если же архивные данные не сохранились, законность заселения придется доказывать через суд. Положительное решение суда станет легитимным основанием для дальнейшего оформления права собственности.

Сколько стоит приватизация квартиры в 2026 году

Согласно жилищной реформе, в Украине готовятся к существенному пересмотру правил передачи жилья в частную собственность. Новый закон фактически отменяет возможность бесплатной приватизации квартир для большинства категорий населения.

Этот процесс не будет мгновенным: граждане будут иметь один год после официального прекращения или отмены военного положения, чтобы завершить оформление документов по старым правилам. По завершении этого переходного периода право на бесплатное получение жилья в собственность останется исключительной привилегией только для отдельных слоев общества.

Закон четко определяет четыре категории граждан, для которых механизм бесплатной приватизации будет сохранен бессрочно:

Военнослужащие и члены их семей (как гарантия социальной защиты защитников).

Сотрудники Национальной полиции.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Для всех остальных граждан, не входящих в вышеуказанный перечень, государство предлагает переход к новым моделям обеспечения жильем.

Что касается финансовой стороны вопроса, то даже бесплатная приватизация предполагает определенные расходы на оформление документов. В 2026 году самостоятельная приватизация, при условии, что все документы в порядке, обходится в среднем от 3 000 до 5 000 гривен. Сюда входят оплата технического паспорта, административные сборы и нотариальные услуги.

Если же гражданин решит обратиться за помощью к юридическим компаниям для сопровождения процедуры под ключ, стоимость таких услуг будет стартовать от 12 000 гривен.

Раньше мы писали, нужно ли повторно регистрировать право на недвижимость – читай в материале, что следует знать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!