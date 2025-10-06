Право собственности на недвижимость: нужно ли повторно регистрировать в 2025 году

Если твоя недвижимость оформлена до 2013 года, повторно проходить регистрацию права собственности на недвижимость не нужно — такие права остаются действительными. Об этом напомнили в Министерстве юстиции Украины.

Право собственности на недвижимость остается действительным

В Минюсте пояснили, что все права собственности на недвижимость, зарегистрированные до 2013 года, законом признаны действительными. Это означает, что владельцам не нужно проводить перерегистрацию права собственности на недвижимость, если они не планируют никаких действий с имуществом — продажи, дарения или ипотеки.

Как внести данные в Государственный реестр вещных прав

В то же время граждане, которые желают, могут добровольно зарегистрировать право собственности на недвижимость в современном Государственном реестре вещных прав. Процедура бесплатна, и сделать это можно несколькими способами:

Обратиться в любой ЦНАП или к нотариусу в пределах области, где расположен объект;

Подать заявление онлайн через портал Дія (кроме Киева, Донецкой и Луганской областей).

Перерегистрация права собственности на недвижимость в регионах боевых действий

Если недвижимость находится в регионах, где ведутся боевые действия или которые являются временно оккупированными — Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Сумская, Николаевская и Днепропетровская области — обращаться можно в любой ЦНАП или к нотариусу на подконтрольной территории Украины.

Когда повторная регистрация может понадобиться

В Министерстве юстиции подчеркнули, что повторная регистрация права собственности на недвижимость в 2025 году является добровольной. Она может понадобиться при продаже или дарении жилья, а также при оформлении наследства или заключении договора ипотеки.

