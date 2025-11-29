“Процент мужчин растет каждый год”: пластический хирург Дмитрий Слоссер о спросе украинцев на операции красоты

Красота — это радость жизни, — утверждал Василий Сухомлинский. И сегодня эта радость выполняет функцию брони. Она спасает нашу самооценку и веру в будущее посреди сплошной неопределенности.

Но в наших реалиях она трансформировалась в нечто иное — в самую действенную терапию. Уход за собой и исправление недостатков стали способом заземлиться и напомнить себе: жизнь продолжается, и я имею право быть в ней главным героем.

Представление о внешности претерпело кардинальные изменения. В очередях к хирургам мужчин теперь можно встретить почти так же часто, как и женщин. И те, и другие приходят не за трендами Instagram, а за настоящим ощущением себя.

Украинцы научились ценить мгновение: желание пожить для себя и выглядеть так, как мечталось, больше не откладывается в долгий ящик.

О том, как война изменила запросы украинцев, почему сделанные лица больше не в моде и способна ли красота спасти мир — Вікна пообщались с известным пластическим хирургом, Заслуженным врачом Украины Дмитрием Слоссером.

Синдром отложенной жизни отменяется

Первое, что бросается в глаза в современных реалиях — это скорость принятия решений. Если раньше пациенты могли годами взвешивать за и против, то сейчас фактор неопределенности будущего заставляет действовать решительнее.

На вопрос, стали ли люди чаще обращаться к специалистам, или наоборот — учатся принимать себя такими, как есть, Дмитрий Слоссер отвечает прямо:

— Люди поняли, что им хочется выглядеть и иметь красоту сегодня, а не когда-то. Они меньше откладывают на потом кардинальные изменения и хотят результат уже сейчас. Те, кто действительно принял себя, к пластическому хирургу не приходят, — отмечает врач.

Изменился и сам вектор запроса. Эпоха, когда внешность кроили, чтобы поразить окружающих или соответствовать глянцевым стандартам, уходит в прошлое.

Да, запросы изменились. Люди хотят перемен для себя. Их запрос звучит иначе: не, чтобы нравиться, а чтобы чувствовать себя лучше, — отмечает врач.

Тренд на тихую красоту: что сейчас делают женщины

Гипертрофированные формы и кукольные лица постепенно уходят в прошлое. Украинские женщины стремятся выглядеть свежо, но так, чтобы вмешательство хирурга оставалось тайной. Дмитрий Слоссер рассказывает о самых популярных процедурах среди пациенток в возрасте 30–40+:

Чаще всего — пластика лица, подтяжка выходного дня, блефаропластика или липофилинг лица. Это малоинвазивные вмешательства, которые дают максимально естественный эффект. То же самое – подтяжка выходного дня, липофилинг, блефаропластика. Большие губы, непропорциональная грудь – это уже не мейнстрим.

Сегодняшний идеал — это не новое лицо, а собственное, но отдохнувшее.

Когда пациент слышит комплимент: Ты хорошо выглядишь, но никто не понимает, что именно изменилось — это и есть естественная красота. Гармония, пропорциональность, живое лицо без эффекта маски — вот ключ, — объясняет хирург.

Более того, пациенты приходят не за трансформацией в другого человека, а за сохранением своей идентичности в борьбе со временем.

Люди не ищут новое лицо. Они хотят остановить время, остаться собой, но без признаков старения. Ко мне приходят реалисты. Нестандартные запросы — это не ко мне.

Мужской взгляд: почему они идут к хирургу

Стереотип, что пластическая хирургия — сугубо женская территория, разрушается на глазах. Мужчины тоже хотят выглядеть конкурентными и молодыми, и статистика это подтверждает.

Да, процент мужчин растет ежегодно. Они видят эффект от хирургии у женщин и хотят тоже выглядеть лучше. Кроме того, они понимают: реабилитация сейчас легкая. У нас, например, после пластической хирургии лица голову можно мыть уже на 4–5 день. Это позволяет быстро вернуться к работе, — комментирует Слоссер.

Больше чем эстетика: когда скальпель спасает не лицо, а жизнь

Война наложила тяжелый отпечаток на наше восприятие эстетики. Фраза, что красота спасет мир, сегодня звучит иначе, а иногда — теряет свою актуальность.

— Я бы очень хотел, чтобы красота спасала мир. Но сегодня это уже не звучит актуально. Красота — это, скорее, гармония внешнего и внутреннего состояния, и только в таком сочетании она имеет силу. Отношение к красоте как к проявлению гармонии и духовного отражения обесценено. Хотелось бы, чтобы красота спасала мир, но, к сожалению, она не лечит. Сегодня мы чаще говорим не о красоте как эстетике, а о здоровье и гармонии — как внутренней, так и внешней, — отметил врач.

Однако есть моменты, когда скальпель хирурга делает больше, чем просто коррекцию внешности. Это касается случаев, когда война физически разрушает человеческие жизни.

Самое сильное впечатление производят истории реконструкции — особенно у военных. Это настоящее восстановление достоинства и качества жизни, — делится врач.

О копировании звезд и идеалах будущего

Приходят ли пациенты с фотографиями Анджелины Джоли или Брэда Питта? Такое случается, но профессиональный подход заключается в том, чтобы вовремя снять розовые очки.

Такое бывает, но редко. Я сразу говорю: Так не будет. Мы все разные — череп, кости, мышцы. Я могу сделать в стиле, но не копию.

Если говорить о будущем, Дмитрий Слоссер убежден: стремление к совершенствованию является частью человеческой природы, и оно никуда не исчезнет.

— Люди и в дальнейшем не будут довольны внешностью — это часть природы. Пластическая хирургия останется актуальной, просто запросы станут более осознанными. Невозможно не говорить на языке трендов. Сегодняшняя красота — это то, что формируют медиа и социум. Но, к счастью, тренды становятся более умеренными — меньше неестественных изменений, больше гармонии, — отмечает хирург.

В завершение разговора мы спросили врача, что же такое настоящая ухоженность. Ответ оказался далеким от перечня косметологических процедур:

Ухоженность — это не ботекс и не губы. Это базовое состояние человека, который находится в гармонии с собой. Когда чрезмерное злоупотребление косметикой считается ухоженностью — это ошибочное представление. Я считаю, что ухоженность — это сбалансированный подход, а не частота визитов к хирургу.

А для тех, кто все еще стоит на перепутье между кабинетом хирурга и психолога, у Дмитрия Слоссера есть простой совет:

Я не навязываю перемены. Если человек колеблется — я даю ему зеркало и прошу самостоятельно указать, что хочет изменить. Принять себя — это не к хирургу. Я работаю с теми, кто уверен в своем запросе.

