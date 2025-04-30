Підтяжка обличчя: топ-3 процедури радить пластичний хірург

Першу операцію з підтяжки обличчя провели у 1901 році в Німеччині: хірург Ойген Холлендер опублікував офіційний звіт про те, що видалив польській аристократці зайву шкіру біля вух, щоб зробити її обличчя молодшим.

З того часу фейсліфтинг пройшов довгий шлях, а грубі методи видалення шкіри замінили високоточні техніки. Все про сучасні методи підтяжки обличчя розповів пластичний хірург Олександр Бебих.

Підтяжка обличчя: яку техніку вибрати

— Щороку кількість українців, які хочуть зберегти молодість свого обличчя, збільшується. Якщо раніше фейсліфтингом цікавились переважно пацієнти від 45 до 60 років, то зараз на консультації приходять навіть 30-річні дівчата.

Лікар пояснює, що в них іще немає вікових зморшок, провисання шкіри, однак люди задумуються, як максимально зберегти свіжість свого обличчя. Іноді пацієнти жаліються, що не хочуть мати старший вигляд ніж їхні колеги, тому просять зробити профілактичний ліфтинг.

Ще одне спостереження: серед пацієнтів збільшилася кількість чоловіків, які хочуть мати молодший вигляд. Найчастіше вони скаржаться на друге підборіддя чи втомлений вигляд обличчя.

Під час консультацій лікар враховує індивідуальні особливості і рекомендує метод підтяжки, який дасть найкращий ефект.

SMAS-ліфтинг — найпопулярніша техніка омолодження обличчя, яку іноді називають золотим стандартом фейсліфтингу. Операція триває від двох до п’яти годин і виконується під загальним наркозом або комбінованою анестезією.

Омолодження відбувається шляхом корекції поверхневих шарів шкіри та глибокої м’язово-апоневротичної системи (SMAS).

Показання для операції:

провисання щік та носогубних складок;

опущення овалу обличчя;

опущення кутиків губ;

“щічки бульдога”;

зморшки та надлишок шкіри на шиї.

Ця операція підійде людині, яка прагне омолодити обличчя уникнувши ефекту перетягнутості шкіри, який притаманний класичній процедурі фейсліфтингу.

Під час операції хірург робить розріз в зоні вуха, або по лінії росту волосся і відшаровує шкіру та SMAS-шар. Потім вони підіймаються і фіксуються в потрібному положенні. Після того як хірург закріпив SMAS-структури, він прибирає надлишкову шкіру та накладає косметичні шви.

З часом шви стануть менш помітними. За півроку після операції (стільки триває процес реабілітації) пацієнт помітить зміни у кращий бік. Зникнуть обвислі частини шкіри та згладяться носогубні складки. Підтягнеться овал обличчя, каже хірург.

Завдяки такій підтяжці пацієнти виглядають на 10 років молодшими. Однак лікар застерігає, що SMAS-ліфтинг не варто робити людям до 35 років. Звісно, якщо немає вираженого птозу.

Якщо зробити цю процедуру у молодому віці, у майбутньому вам може знадобитися додаткова корекція.

SPACE-ліфтинг — техніка підтяжки та омолодження обличчя, яка дає хірургу доступ до глибших анатомічних просторів обличчя (так званих, spaces). Операція підходить пацієнтам 35-65 років, які хочуть зберегти молодий вигляд обличчя без надмірного натягування шкіри.

Показання для операції:

глибокі носогубні складки;

втрата чіткого овалу обличчя;

зморшки та надлишкова шкіра в зоні шиї;

опущення куточків губ;

втомлений вираз обличчя.

Завдяки SPACE-ліфтингу можна відновити контур обличчя, який був у пацієнта 10 років тому. Ефект омолодження відбувається через те, що ми переміщуємо жирові пакети у їхнє природне положення.

Цей контур може зберігатися 10-15 років. Водночас деяким пацієнтам, які не хочуть дотримуватися здорового способу життя, за 5-7 років може знадобитися корекція. Найбільше SPACE-ліфтинг підходить підтягнутим пацієнтам з довгастим обличчям.

Якщо у пацієнта повне кругле обличчя, краще віддати перевагу іншим методикам омолодження. Щодо самої операції: вона триває 3-5 годин. Хірург робить розріз у складках перед вухом і починає працювати з тканинами, переміщуючи їх в потрібне положення.

Після корекції об’єму тканин на них накладається шкіра. Обличчя має природний вигляд саме тому, що відсутній ефект перетягнутості.

Максимальний ефект підтяжки обличчя

MACS-ліфтинг — підтяжка обличчя з мінімальним хірургічним втручанням, яка спрямована на усунення вікових змін у середній та нижній частині обличчя. Підтяжка здійснюється через розріз перед вухом із подальшою фіксацією м’яких тканин у потрібному положенні за допомогою вертикальних швів.

Показання для операції:

гравітаційний птоз шкіри обличчя;

деформація овалу обличчя;

втрата естетичного контуру нижньої щелепи;

опущення кутиків губ;

мінімальне провисання шкіри на шиї.

Це оптимальний варіант для людей 35-40 років, які помітили на своєму обличчі перші вікові зміни. Якщо немає прямих медичних показань, жоден добропорядний хірург не буде радити молодим пацієнтам SPACE-ліфтинг чи SMAS-ліфтинг.

Тут немає складних хірургічних процесів, а сама операція триває близько двох годин.

Підтяжка тканин обличчя робиться за допомогою спеціальних ниток, які називаються лігатурами. Вони мають насічки або вузлики, які фіксують тканини у потрібному положенні. Потім нитки натягуються, щоб підняти опущені ділянки обличчя.

Це найменш травматичний метод, тому результат роботи хірурга видно швидше — за два-три тижні. Перевага MACS-ліфтингу — відсутність шрамів. Цей робить процедуру привабливою. Як і те, що ефект від MACS-ліфтингу зберігається до 10 років.

Та попри все варто пам’ятати: люби й сприймай своє тіло і себе будь-яким! Це і є індивідуальність, якої так часто бракує серед людей!

Раніше ми розповідали, як сповільнити появу зморшок на обличчі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.