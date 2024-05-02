Не знаешь, какой рецепт выбрать? Попробуй пасхальный кулич на венском тесте

На Пасху можно устраивать состязания пасхальных куличей. Их существуют сотни рецептов, каждая хозяйка или хозяин добавляют в них свою изюминку, а красивые украшения заслуживают отдельной похвалы.
Если ты не знаешь, какой рецепт пасхального кулича приготовить в этом году, предлагаем попробовать кулич на венском тесте. Особенность в том, что опара для теста настаивается целую ночь, куличи получаются в меру сладкими и пышными.
Ингредиенты для пасхального кулича на венском тесте:
В большой миске надо взбить яйца с сахаром, добавить туда растопленное сливочное масло.
В теплом молоке (37°C) надо развести дрожжи, добавить эту смесь к яичной. Накрыть опару полотенцем и оставить в тёплом месте на целую ночь. Для лучшего эффекта можно укутать пледом.
На утро опара перебродит, и можно будет продолжать приготовление теста.
На утро опара перебродит, и можно будет продолжать приготовление теста.
Надо подготовить изюм — промыть, залить теплой водой, потом просушить бумажными полотенцами. Просеять муку.
В опару добавить соль и перемешать. Понемногу добавлять муку, перемешивая тесто. Также добавить изюм. Месить тесто надо до тех пор, пока оно не перестанет сильно прилипать к рукам.
Далее разложить тесто в формы на ⅓, оставить его на два часа.
Далее разложить тесто в формы на ⅓, оставить его на два часа.
Потом выпекать 20-30 минуть при температуре 180°С. Готовность куличей можно проверит спичкой.
Пока пасхальные куличи на венском тесте выпекаются, можно подготовить яичную глазурь и украшения для них.
Иногда мы вспоминаем о приготовлении пасхального кулича в последний момент, так что под рукой может не оказаться некоторых ингредиентов. Ранее мы рассказывали рецепт паски из доступных продуктов.
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