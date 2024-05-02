Не знаєш, який рецепт вибрати? Спробуй паску на віденському тісті

На Великдень можна влаштовувати змагання пасок. Їх є сотні рецептів, кожна господиня або господар додають у них свою родзинку, а красиві прикраси заслуговують на окрему похвалу.
Якщо ти не знаєш, який рецепт паски приготувати цього року, пропонуємо спробувати паску на віденському тісті. Особливість у тому, що опара для тіста настоюється цілу ніч, паски виходять помірно солодкими та пишними.
Інгредієнти для паски на віденському тісті:
У великій мисці треба збити яйця з цукром, додати туди розтоплене вершкове масло.
У теплому молоці (37°C) треба розвести дріжджі, додати цю суміш до яєчної. Накрити опару рушником і залишити в теплому місці на цілу ніч. Для кращого ефекту можна укутати пледом.
На ранок опара перебродить, і можна буде продовжувати приготування тіста.
На ранок опара перебродить, і можна буде продовжувати приготування тіста.
Треба підготувати родзинки — промити, залити теплою водою, потім просушити паперовими рушниками. Просіяти борошно.
В опару додати сіль і перемішати. Потроху додавати борошно, перемішуючи тісто. Також додати родзинки. Місити тісто треба доти, доки воно не перестане сильно прилипати до рук.
Далі розкласти тісто у форми на ⅓, залишити на дві години.
Далі розкласти тісто у форми на ⅓, залишити на дві години.
Потім випікати 20-30 хвилин при температурі 180°C. Готовність паски можна перевірити сірником.
Поки великодні паски на віденському тісті випікаються, можна підготувати яєчну глазур та прикраси для них.
Інколи ми згадуємо про приготування паски в останню мить, тож під рукою може не опинитися деяких інгредієнтів. Раніше ми розповідали рецепт паски із доступних продуктів.
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